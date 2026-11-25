25 ноября 2026, 06:13
Топ-7 подержанных внедорожников до 2 млн: какой ремонт обойдется дешевле
Топ-7 подержанных внедорожников до 2 млн: какой ремонт обойдется дешевле
Журнал «За рулем» назвал семь подержанных внедорожников стоимостью до двух миллионов рублей. В подборке есть модели с ресурсом агрегатов до 400 тысяч километров, но ремонт некоторых машин может обойтись в сотни тысяч рублей.
Эксперты журнала «За рулем» проанализировали семь подержанных внедорожников стоимостью до двух миллионов рублей и пришли к выводу: при выборе автомобиля недостаточно ориентироваться на заявленный ресурс агрегатов. Ключевым фактором становится стоимость обслуживания и ремонта. Показательный пример — замена пары рычагов подвески на BMW X5 (E70) обойдется примерно в 350 тысяч рублей.
Среди японских моделей эталоном надежности авторы называют Toyota Highlander (XU40) второго поколения, выпускавшийся с 2007 по 2013 год. Основной агрегат — 3,5-литровый V6 2GR-FE мощностью 273 силы в паре с пятиступенчатым автоматом, расчетный ресурс — около 350 тысяч километров. Выраженных слабых мест у модели нет, однако возрастные проблемы касаются систем смазки и охлаждения, а также электрики. Для отдельных гибридов описаны отзывные кампании из-за перегрева инвертора. При покупке специалисты советуют проверять VIN и информацию о выполненных отзывных работах.
Nissan Pathfinder (R51), выпускавшийся с 2005 по 2015 год, требует большего внимания: ресурс шаровых опор составляет около 50 тысяч километров. В линейке — турбодизель YD25DDTi объемом 2,5 литра мощностью от 171 до 190 сил, бензиновый V6 4,0 литра и позже дизель 3,0 литра. Дизельные версии авторы считают более надежными, а ресурс коробок Jatco до 400 тысяч километров связывают с хорошим уходом. При осмотре проверяют цепь ГРМ, систему рециркуляции отработавшего газа, охладитель коробки, а также раму и кузов на коррозию.
Volkswagen Touareg первого поколения (Typ 7L, 2002–2010) обойдется примерно в 1,5 миллиона рублей при пробеге до 150 тысяч километров. Ресурс автоматической коробки рассчитан на 350 тысяч километров, однако возрастные неполадки электрики и светотехники, а также пневмоподвеска в отдельных комплектациях делают обслуживание дорогим. Похожая ситуация у Land Rover Discovery: авторы отмечают склонность к быстрому износу вкладышей и капризную топливную систему.
Kia Mohave с рамной конструкцией и дизелем ограничен ресурсом трансмиссии примерно в 300 тысяч километров, а главной проблемой названа быстрая и агрессивная ржавчина — антикоррозийной обработке стоит уделить особое внимание. Honda Pilot оснащен атмосферным V6 мощностью 249 сил, но обслуживание марки в России обходится дороже из-за скромного распространения. BMW X5 (E70) приведен как пример высоких затрат: пара рычагов подвески — 350 тысяч рублей.
В этой семерке расчетный ресурс каждого агрегата соседствует с высокими расходами на ремонт, поэтому надежность сама по себе не делает покупку спокойной для бюджета.
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