Какие идеи для преемника УАЗ-452 удивили даже заводских инженеров – подборка самых смелых концептов

Семь самых необычных проектов новой «Буханки» от прототипов до тюнинга

УАЗ-452 остается культовым фургоном уже почти 70 лет. Вокруг него рождаются десятки необычных идей. Некоторые проекты удивляют даже специалистов. В статье собраны самые яркие концепты и тюнинг-версии. Узнайте, каким может стать новый облик легенды.

УАЗ-452, который в народе давно прозвали «Буханкой», выпускается с середины прошлого века практически без изменений. За десятилетия этот фургон стал настоящей иконой отечественного автопрома, а его простота и надежность сделали машину любимицей путешественников и экспедиций. Но время идет, и энтузиасты, дизайнеры и инженеры не раз пытались представить, каким может быть преемник легендарной модели.

Еще в 1960 году советские конструкторы создали первый опытный образец нового поколения «Буханки». Кузов из стеклопластика, необычная компоновка салона с водителем и пассажиром по обе стороны от двигателя – все это выглядело смело для своего времени. Планировалось выпускать и грузовую, и пассажирскую версии, но проект так и не дошел до конвейера.

Среди самых экстравагантных идей – установка на фургон авиационного двигателя ТА-6А, который обычно применялся для запуска самолетов. Такой мотор не только разогревал воздух, но и управлялся с отдельного пульта прямо из кабины. Это решение стало настоящим инженерным экспериментом, который, впрочем, остался в единственном экземпляре.

В последние годы в интернете появилось множество рендеров и эскизов, предлагающих взглянуть на «Буханку» по-новому. Один из таких проектов создал российский дизайнер Андрей Давыдов. Его виртуальная версия получила широкую колею, агрессивный передний бампер, узкую светодиодную оптику и белый кузов с выразительными деталями. Поклонники марки отметили свежий взгляд на классику, а сам Ульяновский автозавод даже разместил изображения на своих официальных страницах.

Не остались в стороне и зарубежные специалисты. Английский транспортный дизайнер Майк Тернер предложил свой вариант – фургон, вдохновленный внешностью нового Land Rover Defender. По его задумке, такой автомобиль идеально подойдет для активного отдыха и путешествий по бездорожью. В соцсетях проект вызвал живой интерес и множество положительных откликов.

Среди российских энтузиастов тоже нашлись смелые идеи. Один из студентов технического вуза представил концепт «Буханки» с пневмоподвеской, дополнительным багажником на крыше и круглыми светодиодными фарами. Отсутствие выхлопных труб намекает на электрическую силовую установку, что делает проект особенно актуальным в наше время.

Практики из ателье Garage4x4.ru создали единственный экземпляр брутального фургона с массивным кенгурятником, лебедкой, экспедиционным багажником и дополнительным светом. Кузов окрасили в матовый серый цвет с яркой алой полосой, а в салоне установили спортивные кресла Recaro. Заводские инженеры признали, что некоторые решения можно было бы использовать и в серийной версии.

Еще один интересный проект предложил дизайнер Александр Исаев, объединивший черты УАЗ и Hummer. Его H-UAZ отличается квадратными формами, характерной решеткой радиатора, двухстворчатыми дверями и вместимостью до восьми человек. Вариант пикапа с грузовой платформой также предусмотрен. Концепт оснащен независимой подвеской с гидравлическими амортизаторами и внушительным клиренсом в 575 мм.

Все эти проекты показывают, насколько по-разному можно взглянуть на обновление культового фургона. Каждый из них отражает уникальный подход к дизайну и технике, а также желание сохранить дух легендарной «Буханки», придав ей современные черты. Возможно, однажды мы увидим нечто подобное на дорогах страны.