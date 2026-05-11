Какие государства ужесточили правила и что делать владельцам старых документов

11 мая 2026, 13:46
Семь стран Европы закрыли въезд россиянам со старыми загранпаспортами
В 2026 году изменились правила въезда для россиян. Некоторые страны ужесточили требования к документам. Новые ограничения затронули путешественников. Подробности - в нашем материале.
С 2026 года для россиян, планирующих поездки за границу, вступили в силу новые ограничения. Теперь обладатели старых загранпаспортов без биометрических данных столкнулись с серьезными трудностями при пересечении границ ряда европейских государств, пишет Gazeta.SPb.
В частности, Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония полностью прекратили принимать такие документы. Это означает, что граждане России, у которых на руках только старый загранпаспорт, не смогут попасть на территорию этих стран ни с туристическими, ни с деловыми целями.
Франция также ввела ограничения, однако оставила некоторые послабления. Въезд разрешен детям младше 15 лет, а также тем, кто получил шенгенскую визу до 1 июня 2025 года. Для остальных россиян с небиометрическими паспортами границы закрыты.
Финляндия присоединилась к этому списку с началом лета 2026 года. Однако страна сделала исключения для несовершеннолетних до 18 лет и обладателей финского вида на жительство, выданного до 1 июня 2026 года. Кроме того, для тех, кто оформил финскую визу, действует переходный период до конца 2026 года.
Эксперты отмечают, что такие меры связаны с усилением контроля на границах и стремлением стран Евросоюза повысить уровень безопасности. Власти подчеркивают: биометрические паспорта позволяют быстрее и точнее идентифицировать личность, что снижает риски незаконного пересечения границы.
Путешественникам, планирующим поездки в Европу, рекомендуется заранее проверить срок действия своих документов и при необходимости оформить новый биометрический загранпаспорт. В противном случае поездка может быть сорвана прямо на границе.
Ситуация с ограничениями может меняться, поэтому важно следить за обновлениями правил въезда в каждую страну. Оформление биометрического паспорта занимает несколько недель, поэтому не стоит откладывать этот вопрос на последний момент.
