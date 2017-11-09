Семьдесят лет без аварий. А вам слабо?
Недавно ветерану исполнилось 89 лет, 70 из которых он провел за рулем. За все это время житель края не попал ни в одно дорожно-транспортное происшествие. По его словам, этого удалось избежать благодаря соблюдению Правил дорожного движения, дисциплинированности и уважительному отношению к другим участникам дорожного движения.
Пенсионер со стажем, Иван Семенович по-прежнему остается активным автолюбителем: выезжает на рыбалку, в гости к родственникам, проезжая в год около 1000 км. Соблюдение ПДД остается для него важным аспектом при выезде на проезжую часть.
Покуда хватит здоровья, ветеран намерен проводить агитационную работу среди молодежи, делиться положительным опытом и знаниями.
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