Семьдесят миллиардов штрафов как поражение общества
С таким заявлением на III Всероссийской конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис», прошедшей на минувшей неделе в Калуге при содействии ГК «Автодор», выступил Сергей Лобарев, председатель правления НП «Гильдия автошкол».
«Это крайне мало. Мы считаем, что данной теме необходимо посвящать не менее 40-50 часов, - заявил Сергей Лобарев. – Ведь нашли откуда-то 40 часов на астрономию. Получается, учим детей, как ориентироваться по звездам, а как правильно вести себя на дороге, замалчиваем».
Сергей Лобарев сказал, что в жизни каждого автомобилиста можно выделить три важных периода: доавтошкольный, автошкольный и поставтошкольный. Первый период – самый главный. Именно в нем формируется культура взаимоотношения с участниками дорожного движения, с представителями ГИБДД и властными структурами.
При этом есть большой пробел в поставтошкольном периоде. «После получения водительского удостоверения мы, как правило, больше не видим своего клиента. Нет обратной связи, и это неправильно», - заметил глава Гильдии.
В качестве справки г-н Лобарев отметил, что на данный момент в России функционирует 5500 автошкол.
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