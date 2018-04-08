8 апреля 2018, 08:37

Семьдесят миллиардов штрафов как поражение общества

В 2017 году в России было выписано 70 млрд штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Несмотря на то, что деньги пошли в бюджет, назвать это победой не получается. Скорее, следует говорить о поражении всего нашего общества.
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Семьдесят миллиардов штрафов как поражение общества

С таким заявлением на III Всероссийской конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис», прошедшей на минувшей неделе в Калуге при содействии ГК «Автодор», выступил Сергей Лобарев, председатель правления НП «Гильдия автошкол».

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По его словам, ежедневно в России погибает 50 человек, из них 2 ребенка. «Это дети, которые не смогли сориентироваться», - заметил г-н Лобарев. Эксперт посетовал на то, что в средней школе знаниям Правил дорожного движения уделено всего 4 часа в год.

«Это крайне мало. Мы считаем, что данной теме необходимо посвящать не менее 40-50 часов, - заявил Сергей Лобарев. – Ведь нашли откуда-то 40 часов на астрономию. Получается, учим детей, как ориентироваться по звездам, а как правильно вести себя на дороге, замалчиваем». 

Сергей Лобарев сказал, что в жизни каждого автомобилиста можно выделить три важных периода: доавтошкольный, автошкольный и поставтошкольный. Первый период – самый главный. Именно в нем формируется культура взаимоотношения с участниками дорожного движения, с представителями ГИБДД и властными структурами.

При этом есть большой пробел в поставтошкольном периоде. «После получения водительского удостоверения мы, как правило, больше не видим своего клиента. Нет обратной связи, и это неправильно», - заметил глава Гильдии.

В качестве справки г-н Лобарев отметил, что на данный момент в России функционирует 5500 автошкол.

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вездеход
Какой именно вездеход?
Иларий
Нужен хороший сервис в Питере
Да, сервис в Автополе очень хороший. Много на джипах там делаются. И ТО тоже там же проходят. Механики любят эту марку и знают ее досконально.
Nikolay Tychina
АвтоМаш | отзывы
Уже не раз обращался к ним в сервис, со своим соболем. Работаю там ребята грамотные и берут не дорого. Заметил их, когда заезжал к ним случайно по гарантии. Теперь если что случается, сразу к ним. Главное заранее записаться.
Pavel Semyonov
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Семьдесят миллиардов штрафов как поражение общества
С таким заявлением на III Всероссийской конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис», прошедшей на минувшей неделе в Калуге при содействии ГК «Автодор», выступил Сергей Лобарев, председатель правления НП «Гильдия автошкол».{{material_123006}} По его словам, ежедневно в России погибает 50 человек, из них 2 ребенка. «Это дети, которые не смогли сориентироваться», - заметил г-н Лобарев. Эксперт посетовал на то, что в средней школе знаниям Правил дорожного движения уделено всего 4 часа в год. «Это крайне мало. Мы считаем, что данной теме необходимо посвящать не менее 40-50 часов, - заявил Сергей Лобарев. – Ведь нашли откуда-то 40 часов на астрономию. Получается, учим детей, как ориентироваться по звездам, а как правильно вести себя на дороге, замалчиваем».  Сергей Лобарев сказал, что в жизни каждого автомобилиста можно выделить три важных периода: доавтошкольный, автошкольный и поставтошкольный. Первый период – самый главный. Именно в нем формируется культура взаимоотношения с участниками дорожного движения, с представителями ГИБДД и властными структурами. При этом есть большой пробел в поставтошкольном периоде. «После получения водительского удостоверения мы, как правило, больше не видим своего клиента. Нет обратной связи, и это неправильно», - заметил глава Гильдии. В качестве справки г-н Лобарев отметил, что на данный момент в России функционирует 5500 автошкол.
2018-04-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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