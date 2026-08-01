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Автор: Мария Степанова

1 августа 2026, 04:22

Семейный дом на колесах Laurence H: необычная кухня и французский подход

Семейный дом на колесах Laurence H: необычная кухня и французский подход

Семейный кроха-дом Лоуренс Х.: как в 16 м² разместить просторную кухню и две спальни

Семейный дом на колесах Laurence H: необычная кухня и французский подход

В Европе редко встретишь tiny house с просторной и функциональной кухней, но Laurence H от Tibi House ломает стереотипы. Этот проект выделяется не только размерами, но и продуманной планировкой, что особенно актуально для семей, ищущих мобильность и комфорт.

В Европе редко встретишь tiny house с просторной и функциональной кухней, но Laurence H от Tibi House ломает стереотипы. Этот проект выделяется не только размерами, но и продуманной планировкой, что особенно актуально для семей, ищущих мобильность и комфорт.

Семейные дома на колесах в Европе редко встречаются с просторной кухней, но Лоуренс Х., от строительной компании Tibi House, стал исключением. Этот крохотный домик, построенный в 2022 году, сразу бросается в глаза своим лаконичным внешним видом: простая форма, плоская крыша, классическая деревянная обшивка и яркие акценты в виде пастельно-зеленых и шоколадных тонов. Однако главная изюминка спрятана внутри — это необычная деревянная кухня, занимающая почти половину помещения.

Планировка дома рассчитана на семью: два спальных места, одно из которых расположено на первом этаже и может использоваться как гостиная днем, второе — в уютном лофте с соблюдением требований конфиденциальности. Большие окна заливают дом светом и визуально расширяют пространство, а панорамное остекление в зоне отдыха создает ощущение единения с природой. Встроенная печь на дровах обеспечивает уют и позволяет использовать дом круглый год.

Фото: Tibi House

Главное достояние Лоуренса Х. — это кухня. В отличие от большинства французских домиков, где кухня представляет собой компактный уголок с минимумом техники, здесь реализовано L-образное пространство с нестандартной столешницей и открытыми асимметричными полками, расположенными сбоку от ступеней лестницы. Классических шкафов нет, зато много открытых мест для хранения. Плита установлена под углом, мойка небольшая, но функциональная. Три больших окна делают кухню светлой и визуально просторной, а необычная форма столешницы превращает ее в центральный элемент интерьера.

Ванная комната расположена не в конце дома, как это принято, а сбоку, что позволило увеличить площадь кухни. Несмотря на скромные размеры, здесь есть все необходимое: компактная душевая кабина с деревянной отделкой, туалет и узкая раковина с латунным смесителем. Ванная полностью отделена от кухни, но находится к ней ближе, чем обычно бывает в подобных проектах.

Лоуренс Х. — это не просто проект, а пример того, как можно совместить инновационные материалы, экологические решения и современные требования к комфортной мобильной жизни. Компания Tibi House использует местную древесину, экологичные утеплители (в том числе Metisse из переработанной одежды), устанавливает печи на дровах и предлагает автономные системы: солнечные панели и большие резервуары для дождевой воды. Такой подход позволяет не только сократить эксплуатационные расходы, но и сделать крошечный дом более независимым от коммуникаций.

Для российского рынка подобные решения могут быть особенно актуальны: компактные дома с продуманной планировкой и экологичными материалами становятся все более востребованными среди автолюбителей и дачников. Опыт французских мастеров показывает, что даже в ограниченном пространстве можно создать комфортное и стильное жилье для всей семьи. Цена Лоуренс Х. на данный момент составляет 53 000 евро (около 61 000 долларов), что сопоставимо с ценами на аналогичные проекты в Европе. Важно отметить, что такие дома подходят не только для поездок, но и для постоянного проживания, если грамотно подобрать комплектацию и автономные системы.

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