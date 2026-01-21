Китайский электрокар удивляет оснащением — что скрывает новинка?

Семейный кроссовер BYD Sealion 8 выходит в Австралии по цене от 38 тысяч долларов

BYD отмечает 31 год на рынке и запускает новый кроссовер. Модель ориентирована на семьи и обещает удивить оснащением. Цена стартует с 38 тысяч долларов. Подробности о возможностях и перспективах - в материале.

Китайская компания BYD, которая в 2026 году уже уверенно занимает лидирующие позиции на мировом рынке электромобилей, отмечает свое 31-летие запуском новой модели - семейного кроссовера Sealion 8. За три десятилетия BYD прошла путь от малоизвестного производителя до глобального гиганта, их заводы и офисы теперь разбросаны по шести континентам. И вот теперь бренд занимает позицию в семейном сегменте.

Sealion 8 - это не просто очередной электрокроссовер. Модель ориентирована на всех, кто ищет универсальный автомобиль для семьи, но не готов жертвовать ни комфортом, ни современными технологиями. Уже в рамках комплектации автомобиль оснащен развитыми замками безопасности, открытым комплексом с большим сенсорным дисплеем и интеллектуальной системой управления климатом. Внутри - просторный салон, рассчитанный на пятерых взрослых, багажник легко вмещает все необходимое для семейных поездок.

Особое внимание BYD уделила энергоэффективности и запасу хода. Sealion 8 может проехать на одной зарядке до 500 километров, что делает его альтернативным выбором для дальних путешествий. Зарядка быстрая: всего за полчаса аккумулятор восполняется до 80% емкости. Для австралийского рынка это особенно актуально, ведь расстояния между городами здесь немалые.

Цена на новинку стартует с 38 тысяч долларов, что делает Sealion 8 одним из самых доступных электрокроссоверов в своем классе. При этом BYD не экономит на качестве отделки и оснащения: в салоне используются качественные материалы, список опций включает панорамную крышку, адаптивный круиз-контроль и даже систему автоматической парковки. Внешне автомобиль выглядит современно и динамично, с узнаваемыми чертами фирменного стиля BYD.

Интересно, что BYD не ограничивается только внутренним рынком или Китаем. Компания активно расширяет свое присутствие в Австралии, Европе и других регионах, учитывая конкурентоспособные цены и сервис. В условиях, когда многие западные бренды либо ушли с рынка, либо подняли цены, производитель BYD становится все более привлекательными для покупателей.

Sealion 8 — это не просто очередная инновация, это символ новой эры для BYD. В ближайшие месяцы стартуют продажи, и сейчас интерес к моделям в Австралии огромен. Не исключено, что успех Sealion 8 подтолкнет к пересмотру своих стратегий, а сам BYD укрепит свои позиции на мировом рынке электромобилей.