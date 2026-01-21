Китайский электрокар удивляет оснащением — что скрывает новинка?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 января 2026, 18:55

Семейный кроссовер BYD Sealion 8 выходит в Австралии по цене от 38 тысяч долларов

Семейный кроссовер BYD Sealion 8 выходит в Австралии по цене от 38 тысяч долларов

Китайский электрокар удивляет оснащением — что скрывает новинка?

Семейный кроссовер BYD Sealion 8 выходит в Австралии по цене от 38 тысяч долларов

BYD отмечает 31 год на рынке и запускает новый кроссовер. Модель ориентирована на семьи и обещает удивить оснащением. Цена стартует с 38 тысяч долларов. Подробности о возможностях и перспективах - в материале.

BYD отмечает 31 год на рынке и запускает новый кроссовер. Модель ориентирована на семьи и обещает удивить оснащением. Цена стартует с 38 тысяч долларов. Подробности о возможностях и перспективах - в материале.

Китайская компания BYD, которая в 2026 году уже уверенно занимает лидирующие позиции на мировом рынке электромобилей, отмечает свое 31-летие запуском новой модели - семейного кроссовера Sealion 8. За три десятилетия BYD прошла путь от малоизвестного производителя до глобального гиганта, их заводы и офисы теперь разбросаны по шести континентам. И вот теперь бренд занимает позицию в семейном сегменте.

Sealion 8 - это не просто очередной электрокроссовер. Модель ориентирована на всех, кто ищет универсальный автомобиль для семьи, но не готов жертвовать ни комфортом, ни современными технологиями. Уже в рамках комплектации автомобиль оснащен развитыми замками безопасности, открытым комплексом с большим сенсорным дисплеем и интеллектуальной системой управления климатом. Внутри - просторный салон, рассчитанный на пятерых взрослых, багажник легко вмещает все необходимое для семейных поездок.

Особое внимание BYD уделила энергоэффективности и запасу хода. Sealion 8 может проехать на одной зарядке до 500 километров, что делает его альтернативным выбором для дальних путешествий. Зарядка быстрая: всего за полчаса аккумулятор восполняется до 80% емкости. Для австралийского рынка это особенно актуально, ведь расстояния между городами здесь немалые.

Цена на новинку стартует с 38 тысяч долларов, что делает Sealion 8 одним из самых доступных электрокроссоверов в своем классе. При этом BYD не экономит на качестве отделки и оснащения: в салоне используются качественные материалы, список опций включает панорамную крышку, адаптивный круиз-контроль и даже систему автоматической парковки. Внешне автомобиль выглядит современно и динамично, с узнаваемыми чертами фирменного стиля BYD.

Интересно, что BYD не ограничивается только внутренним рынком или Китаем. Компания активно расширяет свое присутствие в Австралии, Европе и других регионах, учитывая конкурентоспособные цены и сервис. В условиях, когда многие западные бренды либо ушли с рынка, либо подняли цены, производитель BYD становится все более привлекательными для покупателей.

Sealion 8 — это не просто очередная инновация, это символ новой эры для BYD. В ближайшие месяцы стартуют продажи, и сейчас интерес к моделям в Австралии огромен. Не исключено, что успех Sealion 8 подтолкнет к пересмотру своих стратегий, а сам BYD укрепит свои позиции на мировом рынке электромобилей.

Упомянутые марки: BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид

Похожие материалы Бид

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Краснодарский край Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться