Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

26 мая 2026, 19:50

Путешествие — как отдых в отеле: РЖД запустили семейный круиз по железной дороге, с комфортом и развлечениями в пути

РЖД представили уникальный туристический маршрут «Жигулевские выходные», который меняет представление о железнодорожных путешествиях. Семейный круиз с насыщенной программой, удобствами и неожиданными гастрономическими акцентами доступен уже сейчас.

Железнодорожные путешествия по России вышли на новый уровень: РЖД запустили поезд «Жигулёвские отели выходного дня», который сочетает в себе комфорт и насыщенную экскурсионную программу. Такой формат позволяет не только быстро сменить обстановку, но и получить полноценный отдых без лишних хлопот.

Поезд стартует с Казанского вокзала Москвы и за три дня проходит маршрут Москва — Сызрань — Тольятти — Самара. В составе — купейные и СВ-вагоны, плацкарт, вагон-ресторан, кондиционеры, биотуалеты и розетки. Для маломобильных пассажиров предусмотрено специальное купе. Утром гостей ждёт завтрак, а в пути — остальные развлечения. Такой подход делает путешествие максимально удобным для семей с детьми и пассажиров любого возраста.

Экскурсионная программа насыщена: в Сызрани туристы посещают единственный кремль Самарской области, построенный при Петре I, и гуляют по набережной. В Тольятти — поднимаются на Молодецкий курган с видом на Волгу, посещают экскурсию на автозавод и гуляют по набережной. Самара встречает гостей бункером Сталина, ракетой-носителем «Союз» и смотровой площадкой в посёлке Управленческий. В некоторых турах добавлены гастрономические изюминки: обед с сызранским помидором, тирамису, дегустация крафтового сидра, а для взрослых — сыроварня «Viva Speranza» с восьмилетней выдержкой сыра и барный особняк в посольстве Чехословакии.

В сезон высокого спроса возможна корректировка маршрута: можно попасть в село Ширяево на катере на подводных крыльях «Валдай». Для детей до 10 лет действуют скидки, билеты доступны на сайте РЖД, в кассах и у проводников. 

Эксперты отмечают, что спрос на железнодорожные круизы за последние годы вырос на треть. Такой формат позволяет не терять время в пути: пассажиры отдыхают ночью, а днём исследуют новый город. Как отметила Александра Демидова, руководитель отдела по связям с общественностью Центральной пригородной пассажирской компании, поезд — единственный транспорт, где отпуск начинается сразу после посадки.

Маршрут «Жигулёвские выходные» рассчитан на короткие поездки без отрыва от работы — поезда курсируют с весны до осени, что удобно для планирования семейного отдыха. Такой подход позволяет россиянам открывать новые города, не выходя из зоны комфорта, и совершать железнодорожные путешествия как альтернативу классическим круизам и автобусным турам. Судя по данным, подобные проекты могут стать новой тенденцией внутреннего туризма в ближайшие годы.

Интересно, что РЖД продолжает развивать услуги для пассажиров: недавно на маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе, что также соответствует современным стандартам комфорта. Подробнее о новостях железнодорожных перевозок можно узнать в нашем материале о новом формате купе для одного пассажира .

