3 августа 2021, 15:59
Семейный пикник обернулся трагедией: жена вместе с автомобилем рухнула с обрыва (видео)
На видео попал драматический момент. Во время поездки по живописному горному серпантину в Синьцзяне водитель остановил автомобиль у края обрыва и был уверен, что как следует затянул ручник.
Дарья Климова Фото: AsiaWire
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Не исключено, что молодая женщина просто растерялась или в панике не смогла быстро отстегнуть ремень безопасности. Автомобиль пролетел по склону несколько десятков метров, прежде чем остановиться. Спуск был довольно пологим, что спасло пассажирке жизнь, но перелом ноги оказался серьезным, и для эвакуации пострадавшей пришлось задействовать экстренные службы. Остается неясным, почему машина внезапно покатилась вниз: лопнул тросик ручника или пассажирка сама случайно отключила его.
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