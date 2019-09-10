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10 сентября 2019, 00:24

Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг

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Компания Audi представила рестайлинговые купе, кабриолеты и лифтбеки A5/S5. Автомобили получили пакет внешних обновлений и модернизированную медиасистему. Продажи в Европе начнутся ближе к декабрю. До России новинки доберутся уже в следующем году.
Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг

 

Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг

 

Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг

 

Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг

 

Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг

 

Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг

 

Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг

Фото: Audi

Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг

Фото: Audi

Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг

Фото: Audi

Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
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Вслед за седанами и универсалами Audi A4/S4 пришло время обновить семейство Audi A5/S5. Узнать рестайлинговые автомобили можно по видоизмененным бамперам, более широкой радиаторной решетке с ячеистой структурой и полностью светодиодной оптике. При желании клиенты смогут заказать матричные или лазерно-люминофорные фары. Придать автомобилю дополнительную индивидуальность помогут два стайлинг-пакета: Advanced и S line. В салоне появилась цифровая «приборка», которая теперь входит в список базового оснащения, и новая медиасистема MMI с тачскрином диагональю 10,1 дюйма и функцией распознавания голоса.

Из моторной гаммы Audi A5 исключили базовые 150-сильные агрегаты. Младшим двигателем стала 2,0-литровая «турбочетверка», которая развивает 190 л.с. Ее более мощная модификация выдает 245 сил. Дизельная линейка представлена 2,0-литровыми моторами TDI, доступными в двух вариантах форсировки: 163 и 190 л.с. Все четыре варианта дополнены 12-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатым «роботом». Сохранилась также версия 45 TDI с турбодизелем V6 3.0 (231 л.с.) и 8-диапазонным «автоматом».

«Заряженная» Audi S5 оснащается 3,0-литровым турбо V6 мощностью 347 сил с гибридной надстройкой на основе 48-вольтовой сети. Но европейским покупателям такой агрегат предложат только для автомобилей в кузове «купе» и «лифтбек». Кабриолету мощный дизель не положен. За пределами Европы у Audi S5 остался бензиновый турбомотор 3.0 V6 (354 силы), и такие машины продолжат выпускать со всеми тремя типами кузова.


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Отзывы по теме
Форум Audi A5
G1K1K
мага
Форум Audi S5
Ауди S5 не может быть предствительским автомобилем по определению. Это не Ауди А8. Не надо морочить голову.
Автолюбитель
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Ничего такая
Максим
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Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
{{material_126517}}Вслед за седанами и универсалами Audi A4/S4 пришло время обновить семейство Audi A5/S5. Узнать рестайлинговые автомобили можно по видоизмененным бамперам, более широкой радиаторной решетке с ячеистой структурой и полностью светодиодной оптике. При желании клиенты смогут заказать матричные или лазерно-люминофорные фары. Придать автомобилю дополнительную индивидуальность помогут два стайлинг-пакета: Advanced и S line. В салоне появилась цифровая «приборка», которая теперь входит в список базового оснащения, и новая медиасистема MMI с тачскрином диагональю 10,1 дюйма и функцией распознавания голоса.Из моторной гаммы Audi A5 исключили базовые 150-сильные агрегаты. Младшим двигателем стала 2,0-литровая «турбочетверка», которая развивает 190 л.с. Ее более мощная модификация выдает 245 сил. Дизельная линейка представлена 2,0-литровыми моторами TDI, доступными в двух вариантах форсировки: 163 и 190 л.с. Все четыре варианта дополнены 12-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатым «роботом». Сохранилась также версия 45 TDI с турбодизелем V6 3.0 (231 л.с.) и 8-диапазонным «автоматом».«Заряженная» Audi S5 оснащается 3,0-литровым турбо V6 мощностью 347 сил с гибридной надстройкой на основе 48-вольтовой сети. Но европейским покупателям такой агрегат предложат только для автомобилей в кузове «купе» и «лифтбек». Кабриолету мощный дизель не положен. За пределами Европы у Audi S5 остался бензиновый турбомотор 3.0 V6 (354 силы), и такие машины продолжат выпускать со всеми тремя типами кузова.
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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