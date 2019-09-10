10 сентября 2019, 00:24
Семейство Audi A5 пережило фейслифтинг
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Компания Audi представила рестайлинговые купе, кабриолеты и лифтбеки A5/S5. Автомобили получили пакет внешних обновлений и модернизированную медиасистему. Продажи в Европе начнутся ближе к декабрю. До России новинки доберутся уже в следующем году.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Из моторной гаммы Audi A5 исключили базовые 150-сильные агрегаты. Младшим двигателем стала 2,0-литровая «турбочетверка», которая развивает 190 л.с. Ее более мощная модификация выдает 245 сил. Дизельная линейка представлена 2,0-литровыми моторами TDI, доступными в двух вариантах форсировки: 163 и 190 л.с. Все четыре варианта дополнены 12-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатым «роботом». Сохранилась также версия 45 TDI с турбодизелем V6 3.0 (231 л.с.) и 8-диапазонным «автоматом».
«Заряженная» Audi S5 оснащается 3,0-литровым турбо V6 мощностью 347 сил с гибридной надстройкой на основе 48-вольтовой сети. Но европейским покупателям такой агрегат предложат только для автомобилей в кузове «купе» и «лифтбек». Кабриолету мощный дизель не положен. За пределами Европы у Audi S5 остался бензиновый турбомотор 3.0 V6 (354 силы), и такие машины продолжат выпускать со всеми тремя типами кузова.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
G1K1K
Ауди S5 не может быть предствительским автомобилем по определению. Это не Ауди А8. Не надо морочить голову.
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