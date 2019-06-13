13 июня 2019, 13:22

Семейство BMW 3-Series пополнилось универсалом

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Компания BMW представила универсал 3-Series нового поколения. Автомобиль стал еще просторнее и вместительнее, но при этом его масса немного снизилась. Продажи в Европе стартуют сразу после публичного дебюта, который состоится на автосалоне во Франкфурте.
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
Семейство BMW 3 Series пополнилось универсалом
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Премьера седана BMW 3-Series седьмого поколения (G20) состоялась в рамках Парижского автосалона в октябре 2018 года. Теперь на рынок готовится выйти универсал. Как и седан, он существенно прибавил в размерах, что благотворно сказалось на комфорте пассажиров и вместительности багажника. Колесная база увеличилась на 41 мм и достигает  теперь 2 851 мм. Общая длина выросла до 4 709 мм (+76 мм). При таких внушительных габаритах универсал получился удивительно стильным и изящным.

Коэффициент аэродинамического сопротивления улучшился с 0,29 у предшественника до 0,27. Объем багажника вырос с 495 литров в стандартном положении и 1 500 литров при сложенных задних сидениях до 500 и 1 510 литров, соответственно. В базовой комплектации у пятой двери есть электропривод, а спинку заднего дивана можно сложить в соотношении 40:20:40 (в качестве опции предусмотрена функция дистанционного управления). Заднее стекло открывается отдельно, чтобы можно было погрузить небольшие предметы.

В моторную гамму войдут бензиновые двигатели мощностью 184, 258 и 374 л.с. и дизели мощностью 150, 190 и 265 л.с. Все моторы сочетаются с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. «Механика» доступна только для двух младших дизельных агрегатов. Полный привод предусмотрен для всех модификаций, кроме базовых BMW 318d и BMW 320i. В 2020 году на рынок выйдет гибридная версия BMW 330e Touring с 2,0-литровым турбомотором. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 292 сил, а дальность хода на чистом электричестве достигает 63 километров.
 

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Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
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Семейство BMW 3-Series пополнилось универсалом
{{material_124659}}Премьера седана BMW 3-Series седьмого поколения (G20) состоялась в рамках Парижского автосалона в октябре 2018 года. Теперь на рынок готовится выйти универсал. Как и седан, он существенно прибавил в размерах, что благотворно сказалось на комфорте пассажиров и вместительности багажника. Колесная база увеличилась на 41 мм и достигает  теперь 2 851 мм. Общая длина выросла до 4 709 мм (+76 мм). При таких внушительных габаритах универсал получился удивительно стильным и изящным.Коэффициент аэродинамического сопротивления улучшился с 0,29 у предшественника до 0,27. Объем багажника вырос с 495 литров в стандартном положении и 1 500 литров при сложенных задних сидениях до 500 и 1 510 литров, соответственно. В базовой комплектации у пятой двери есть электропривод, а спинку заднего дивана можно сложить в соотношении 40:20:40 (в качестве опции предусмотрена функция дистанционного управления). Заднее стекло открывается отдельно, чтобы можно было погрузить небольшие предметы.В моторную гамму войдут бензиновые двигатели мощностью 184, 258 и 374 л.с. и дизели мощностью 150, 190 и 265 л.с. Все моторы сочетаются с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. «Механика» доступна только для двух младших дизельных агрегатов. Полный привод предусмотрен для всех модификаций, кроме базовых BMW 318d и BMW 320i. В 2020 году на рынок выйдет гибридная версия BMW 330e Touring с 2,0-литровым турбомотором. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 292 сил, а дальность хода на чистом электричестве достигает 63 километров. 
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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