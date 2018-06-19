19 июня 2018, 12:33

Семейство Mercedes-AMG 53 оценили минимум в 5,65 млн рублей

Российский офис Mercedes назвал цены на семейство «заряженных» AMG 53, представленное зимой этого года. Седан Mercedes-AMG Е53 будет стоить от 5,65 млн рублей. Дороже всего обойдется четырёхдверное купе Mercedes-AMG CLS53 – от 6,4 млн рублей.
^
  Семейство Mercedes-AMG 53 оценили минимум в 5,65 млн рублей Mercedes E Семейство Mercedes-AMG 53 оценили минимум в 5,65 млн рублей Mercedes E Семейство Mercedes-AMG 53 оценили минимум в 5,65 млн рублей Mercedes E Семейство Mercedes-AMG 53 оценили минимум в 5,65 млн рублей Mercedes E Семейство Mercedes-AMG 53 оценили минимум в 5,65 млн рублей Mercedes E Семейство Mercedes-AMG 53 оценили минимум в 5,65 млн рублей
6
фото
  
Семейство AMG 53 заняло промежуточное положение между базовыми моделями AMG 43 и флагманскими AMG 63. В январе немецкий автопроизводитель представил купе и кабриолет Е53, а также четырёхдверное купе CLS 53. В апреле к ним присоединился седан и универсал. В Россию привезут всех представителей нового семейства за исключением большого универсала.

Ранее мы писали
Компания Mercedes-AMG показала на автосалоне в Пекине новые седан и универсал E53, которые пришли на смену ...
Читать далее
Все модели семейства AMG 53 оснащены 3-литровым наддувным V6 (M256), выдающим 435 л.с. и 520 Нм. К двигателю прилагается гибридная надстройка со стартер-генератором EQ Boost, работающим от 48-вольтовой электросети. Мощность моторчика 22 л.с. и 250 Нм. Гибридный «довесок» помогает экономить топливо при равномерном движении, а также добавляет тяги в первые секунды разгона. Трансмиссия – 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift и полный привод 4Matic+, с возможностью принудительного отключения передней оси.

Динамические характеристики моделей внутри семейства отличаются незначительно. Купе E53 набирает первую «сотню» за 4,4 секунды, а остальным требуется на 0,1 секунду больше (4,5 секунды). Максимальная скорость всех автомобилей ограничена на отметке 250 км/ч, но заплатив 179 000 рублей за пакет AMG Driver’s, ее можно отодвинуть до 270 км/ч.

Самым доступным в семействе станет седан Mercedes-AMG E53 – от 5 650 000 рублей. В список базового оснащения входит отделка салона эко-кожей, панорамная крыша, камера заднего вида и 19-дюймовые колесные диски. Купе Mercedes-AMG E53 Coupe оценили минимум в 5 850 000 рублей. Цены на кабриолет Mercedes-AMG E53 Cabrio начинаются от 6 250 000 рублей, а за четырехдверное купе CLS 53 просят от 6 400 000 рублей.
Купить авто Mercedes Benz Бенц, Мерседес Е класс, 190, 220, 320
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
В августе начнутся продажи кабриолета Mercedes-Benz E-Class
Все больше и больше людей приходят к мнению, что кабриолет - это не очень практичный автомобиль в нынешнее время. Сейчас ценится комфорт и удобство, а кабриолеты вряд ли могут дать это всё. Конечно, никто не спорит, что это Мерседес и тут топовое качество - это все понятно, но просто кабриолеты сейчас ...
Алексей Рягузов
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
Еще более странно, что стоимость октавии скаут 757 тыс. руб...А по факту она стоит более чем в два раза дороже этой суммы
Денис
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
Город для жителей: зачем нужны платные парковки?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Mercedes E
Объявления о продаже Mercedes E
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 22 модели
Класс B
FAW Vita и еще 80 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Семейство Mercedes-AMG 53 оценили минимум в 5,65 млн рублей
Семейство AMG 53 заняло промежуточное положение между базовыми моделями AMG 43 и флагманскими AMG 63. В январе немецкий автопроизводитель представил купе и кабриолет Е53, а также четырёхдверное купе CLS 53. В апреле к ним присоединился седан и универсал. В Россию привезут всех представителей нового семейства за исключением большого универсала.{{material_123193}}Все модели семейства AMG 53 оснащены 3-литровым наддувным V6 (M256), выдающим 435 л.с. и 520 Нм. К двигателю прилагается гибридная надстройка со стартер-генератором EQ Boost, работающим от 48-вольтовой электросети. Мощность моторчика 22 л.с. и 250 Нм. Гибридный «довесок» помогает экономить топливо при равномерном движении, а также добавляет тяги в первые секунды разгона. Трансмиссия – 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift и полный привод 4Matic+, с возможностью принудительного отключения передней оси.Динамические характеристики моделей внутри семейства отличаются незначительно. Купе E53 набирает первую «сотню» за 4,4 секунды, а остальным требуется на 0,1 секунду больше (4,5 секунды). Максимальная скорость всех автомобилей ограничена на отметке 250 км/ч, но заплатив 179 000 рублей за пакет AMG Driver’s, ее можно отодвинуть до 270 км/ч.Самым доступным в семействе станет седан Mercedes-AMG E53 – от 5 650 000 рублей. В список базового оснащения входит отделка салона эко-кожей, панорамная крыша, камера заднего вида и 19-дюймовые колесные диски. Купе Mercedes-AMG E53 Coupe оценили минимум в 5 850 000 рублей. Цены на кабриолет Mercedes-AMG E53 Cabrio начинаются от 6 250 000 рублей, а за четырехдверное купе CLS 53 просят от 6 400 000 рублей.
2018-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Томск Оренбург Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG