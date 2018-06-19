19 июня 2018, 12:33
Семейство Mercedes-AMG 53 оценили минимум в 5,65 млн рублей
Российский офис Mercedes назвал цены на семейство «заряженных» AMG 53, представленное зимой этого года. Седан Mercedes-AMG Е53 будет стоить от 5,65 млн рублей. Дороже всего обойдется четырёхдверное купе Mercedes-AMG CLS53 – от 6,4 млн рублей.
Семейство AMG 53 заняло промежуточное положение между базовыми моделями AMG 43 и флагманскими AMG 63. В январе немецкий автопроизводитель представил купе и кабриолет Е53, а также четырёхдверное купе CLS 53. В апреле к ним присоединился седан и универсал. В Россию привезут всех представителей нового семейства за исключением большого универсала.
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Динамические характеристики моделей внутри семейства отличаются незначительно. Купе E53 набирает первую «сотню» за 4,4 секунды, а остальным требуется на 0,1 секунду больше (4,5 секунды). Максимальная скорость всех автомобилей ограничена на отметке 250 км/ч, но заплатив 179 000 рублей за пакет AMG Driver’s, ее можно отодвинуть до 270 км/ч.
Самым доступным в семействе станет седан Mercedes-AMG E53 – от 5 650 000 рублей. В список базового оснащения входит отделка салона эко-кожей, панорамная крыша, камера заднего вида и 19-дюймовые колесные диски. Купе Mercedes-AMG E53 Coupe оценили минимум в 5 850 000 рублей. Цены на кабриолет Mercedes-AMG E53 Cabrio начинаются от 6 250 000 рублей, а за четырехдверное купе CLS 53 просят от 6 400 000 рублей.
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