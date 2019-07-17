Семейство Mercedes-AMG CLA 45 пополнилось универсалом
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Подразделение Mercedes-AMG продолжает выводить на рынок все новые и новые «заряженные» версии стандартных A-Class и CLA. Две недели назад компания представила хэтчбек A 45 и седан CLA 45. Сейчас настала очередь практичного универсала CLA 45 Shooting Brake.
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Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор (индекс М139), который в зависимости от модификации развивает 387 л.с. (480 Нм) или 421 л.с. (500 Нм). Агрегат сочетается с 8-ступенчатым «роботом» AMG Speedshift DCT с двумя мокрыми сцеплениями и полным приводом AMG Performance 4Matic+ с индивидуальными муфтами подключения задних колес. При желании водитель может отключить систему стабилизации, перевести коробку передач в ручной режим и активировать режим дрифта.
На разгон до первой «сотни» универсалу требуется ровно столько же времени, как и седану – 4,1 секунды для базовой версии и 4,0 секунды для топовой S-модификации (421 л.с.). Максимальная скорость равна 250 км\ч и 270 км\ч, соответственно. Эффективное торможение универсалу обеспечивают передние 4-поршневые тормозные механизмы с дисками диаметром 350 мм (6-поршневые с 360-миллиметровыми дисками для S-версии) и однопоршневые с дисками диаметром 330 мм сзади. Европейские продажи Mercedes-AMG CLA 45 начнутся осенью 2019 года. Цены составят порядка 65 тысяч евро.
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Отзывы по теме
Обивка кресел, это конечно хорошо, но прежде чем предлагать новые диски в различных вариантах, лучше бы с подвеской что-нибудь сделали. Автомобиль хороший, но ездить на нем по отечественным дорогам опасно для здоровья, из-за очень жесткой подвески каждую колдобину всем организмом ощущаешь.
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
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