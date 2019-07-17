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17 июля 2019, 15:51

Семейство Mercedes-AMG CLA 45 пополнилось универсалом

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Подразделение Mercedes-AMG продолжает выводить на рынок все новые и новые «заряженные» версии стандартных A-Class и CLA. Две недели назад компания представила хэтчбек A 45 и седан CLA 45. Сейчас настала очередь практичного универсала CLA 45 Shooting Brake.
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
Семейство Mercedes AMG CLA 45 пополнилось универсалом
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Универсал Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake получил схожие с седаном CLA 45 изменения в дизайне и конструкции, а также делит с ним линейку моторов. От «гражданских» версий CLA «заряженные» универсалы отличаются расширенной колеей, агрессивным обвесом и «раздутыми» колесными арками. Кузов дополнительно усилили растяжками и алюминиевой плитой под двигателем.

Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор (индекс М139), который в зависимости от модификации развивает 387 л.с. (480 Нм) или 421 л.с. (500 Нм). Агрегат сочетается с 8-ступенчатым «роботом» AMG Speedshift DCT с двумя мокрыми сцеплениями и полным приводом AMG Performance 4Matic+ с индивидуальными муфтами подключения задних колес. При желании водитель может отключить систему стабилизации, перевести коробку передач в ручной режим и активировать режим дрифта.

На разгон до первой «сотни» универсалу требуется ровно столько же времени, как и седану – 4,1 секунды для базовой версии и 4,0 секунды для топовой S-модификации (421 л.с.). Максимальная скорость равна 250 км\ч и 270 км\ч, соответственно. Эффективное торможение универсалу обеспечивают передние 4-поршневые тормозные механизмы с дисками диаметром 350 мм (6-поршневые с 360-миллиметровыми дисками для S-версии) и однопоршневые с дисками диаметром 330 мм сзади. Европейские продажи Mercedes-AMG CLA 45 начнутся осенью 2019 года. Цены составят порядка 65 тысяч евро.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz обновил купе и универсал CLA
Обивка кресел, это конечно хорошо, но прежде чем предлагать новые диски в различных вариантах, лучше бы с подвеской что-нибудь сделали. Автомобиль хороший, но ездить на нем по отечественным дорогам опасно для здоровья, из-за очень жесткой подвески каждую колдобину всем организмом ощущаешь.
Владимир
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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Семейство Mercedes-AMG CLA 45 пополнилось универсалом
{{material_125899}}Универсал Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake получил схожие с седаном CLA 45 изменения в дизайне и конструкции, а также делит с ним линейку моторов. От «гражданских» версий CLA «заряженные» универсалы отличаются расширенной колеей, агрессивным обвесом и «раздутыми» колесными арками. Кузов дополнительно усилили растяжками и алюминиевой плитой под двигателем.Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор (индекс М139), который в зависимости от модификации развивает 387 л.с. (480 Нм) или 421 л.с. (500 Нм). Агрегат сочетается с 8-ступенчатым «роботом» AMG Speedshift DCT с двумя мокрыми сцеплениями и полным приводом AMG Performance 4Matic+ с индивидуальными муфтами подключения задних колес. При желании водитель может отключить систему стабилизации, перевести коробку передач в ручной режим и активировать режим дрифта.На разгон до первой «сотни» универсалу требуется ровно столько же времени, как и седану – 4,1 секунды для базовой версии и 4,0 секунды для топовой S-модификации (421 л.с.). Максимальная скорость равна 250 км\ч и 270 км\ч, соответственно. Эффективное торможение универсалу обеспечивают передние 4-поршневые тормозные механизмы с дисками диаметром 350 мм (6-поршневые с 360-миллиметровыми дисками для S-версии) и однопоршневые с дисками диаметром 330 мм сзади. Европейские продажи Mercedes-AMG CLA 45 начнутся осенью 2019 года. Цены составят порядка 65 тысяч евро.
2019-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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