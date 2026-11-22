Кто и на каких условиях сможет купить машину со скидкой 35% с 1 декабря

Льготное автокредитование возобновят 1 декабря после паузы. Для семей с детьми расширили условия скидок. Покупателям электромобилей сохранят базовую выгоду 10%. Высоколокализованные модели дадут скидку до 35%.

Льготное автокредитование возобновят 1 декабря после паузы. Для семей с детьми расширили условия скидок. Покупателям электромобилей сохранят базовую выгоду 10%. Высоколокализованные модели дадут скидку до 35%.

До приостановки программы льготных кредитов, согласно приведённым данным, продали 123 тыс. автомобилей. Перезапуск автокредитования запланирован на 1 декабря 2026 года после двухмесячного перерыва. Правительство поручило обновить правила программы, выяснил Profile.ru. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал о планах возобновить льготные автокредиты и лизинг за счёт лимитов 2027 года.

Для участников подпрограммы «Семейный автомобиль» заявлена скидка 10% на машины с двигателем внутреннего сгорания, если в семье двое или больше детей. На Дальнем Востоке предусмотрена отдельная ставка: скидка 25% семьям хотя бы с одним ребёнком.

Семьям с тремя и более детьми предусмотрена скидка 20% на российский семиместный семейный автомобиль стоимостью до 2,3 млн рублей. Для такой модели заявлено требование набрать 3000 баллов локализации. Семьи с пятью и более детьми смогут претендовать на такую же скидку при покупке семейного микроавтобуса с семью или большим числом мест. Его цена ограничена 4,5 млн рублей, а локализация должна составлять не менее 3200 баллов.

Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания указаны ценовой предел до 2 млн рублей и требование производства в России по специальному инвестиционному контракту. Также заявлен минимум в 3000 баллов локализации. Скидка составит 20%, а для покупателей в Дальневосточном федеральном округе она достигнет 25%.

Льготная программа охватывает работников медицинской сферы и образования, а также граждан с инвалидностью. Участники специальной военной операции смогут оформить льготный кредит и для членов своих семей. Для получивших ранения участников СВО предусмотрена скидка 40% на автомобиль с ручным управлением.

На электромобили и гибриды российского производства заявлена скидка 10% для всех покупателей, но не более 500 тыс. рублей. Условие для её получения: не менее 1200 баллов локализации без учёта баллов за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. При показателе от 2500 баллов без учёта НИОКР скидка увеличивается до 35%, а максимальная сумма вырастает до 925 тыс. рублей.