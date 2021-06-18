Семиместную Hyundai Creta оценили в 1,6 млн рублей
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Моторная гамма Hyundai Alcazar состоит из двух агрегатов: бензинового объемом 2,0 литра мощностью 159 л.с. и дизельного объемом 1,5 литра мощностью 115 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат», привод – передний или полный. Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения: Prestige, Platinum и Signature. Бензиновый кроссовер стоит от 1 630 000 до 1 985 000 рупий (1,6 – 1,95 млн рублей по курсу), а дизельный – от 1 653 000 до 1 999 000 рупий (1,62 – 2 млн рублей).
- 1 020 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 195 000 РHyundai Creta 2019 в Москве
- 1 450 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 1 279 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 470 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 375 000 РHyundai Creta 2019 в Москве
- 1 419 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 499 000 РHyundai Creta 2019 в Москве
- 1 330 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 357 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий