Что выбрать для большой семьи: полный привод и оснащение Tenet T8 или простор и классика Geely Okavango

Семиместные кроссоверы 2026: Tenet T8 и Geely Okavango в сравнении возможностей

Российский рынок пополнился двумя семиместными кроссоверами - Tenet T8 и Geely Okavango. Оба автомобиля предлагают разные подходы к комфорту и функционалу, что особенно актуально для семейных поездок. В чем их ключевые отличия и на что обратить внимание при выборе - разбираемся в деталях.

Семиместные кроссоверы становятся все более востребованными на российском рынке, где семейные автомобили должны сочетать вместительность, комфорт и современные технологии. В 2026 году на первый план вышли две модели: Tenet T8 от молодой российской марки и Geely Okavango, уже успешно завоевавшие популярность среди поклонников практичных авто. Оба автомобиля позиционируются как более крупные, но в них используются совершенно разные решения по конструкции, компонентам и техническим характеристикам.

Фото: Tenet

Тенет Т8 - это не просто очередная копия китайского кроссовера. В отличие от своих младших конкурентов, повторяющих Chery Tiggo 4 и 7, «восьмерка» базируется на платформе Tiggo 8 Plus, которая ранее официально в России не поставлялась. Внешне автомобиль оснащен выступающими фарами, фонарями, массивной решеткой радиатора и выдвижными ручками дверей. Длина кузова – 4725 мм, колесная база – 2710 мм. Важно, что Т8 всегда выпускается только в семиместном варианте, а выбор силового агрегата не предусмотрен: под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Производитель допускает использование бензина АИ-92 лишь в экстренных случаях, в остальное время рекомендуется 95-й. Клиренс — 196 мм, что особенно ценно для российских дорог.

Geely Okavango, напротив, не гонится за модными тенденциями. Его дизайн выдержан в классическом стиле: длинный капот, распашные двери, строгость линий. Внушительная решетка радиатора – пожалуй, единственный элемент, выдающий современность. По технической части Окаванго ближе к минивэну: клиренс - 184 мм, привод исключительно передний, а на втором ряду расположены три раздельных кресла, каждое из которых можно сложить независимо. Двигатель - тоже 2 литра, но мощнее на 3 л.с. По сравнению с Тенетом, Окаванго требуется только 95-й бензин. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот». Габариты впечатляют: длина на 135 мм больше, колесная база - на 105 мм длиннее, чем у конкурента. Это обеспечивает чуть больше места для пассажиров и багажа: объем багажника варьируется от 227 до 2360 литров, тогда как у Tenet T8 - от 193 до 1930 литров.

Комплектации и оснащение: что внутри

Тенет Т8 в контексте версии Prime оценивается в 3,54 миллиона рублей. Уже в стандартной комплектации - шесть подушек безопасности, полный зимний пакет, панорамная крыша, электропривод пятой двери и акустические стекла спереди. Салон отделан экокожей серо-черных оттенков, а на передней панели размещены два дисплея: 10,3-дюймовый для приборов и 15,6-дюймовый мультимедиа. Поддержка Android Auto и CarPlay реализована на основе беспроводной технологии.

Переход на уровень Ultra стоит еще 250 тысяч рублей. За эти деньги включены три дополнительных подушки безопасности (в том числе коленная и задние боковые), наружная подсветка зеркал и порогов, расширенный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль. Аудиосистема получила два дополнительных динамика (всего 10), колеса увеличиваются до 19 дюймов, салон оформлен в серо-бежевых тонах. Среди новых опций - проекция информации на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфона и вентиляция передних сидений.

Geely Okavango: ставка на космос

Geely Okavango 2025 года появился только в топовой комплектации Флагман за 3,9 млн рублей. В комплектацию входит: шесть подушек безопасности, современная мультимедиа, полный набор опций для комфорта. Однако вентиляции сидений нет, интерьер выполнен полностью в черном цвете, включая потолок. Важное замечание, что версия 2024 года стоит всего на 50 тысяч дешевле, но при этом практически отсутствует ряд важных функций: отсутствие активного круиз-контроля, системы экстренного торможения и удержания в полосе, обогрев лобового стекла, ограниченный диапазон задних дворников. Такая экономика выглядит сомнительной, и в последнее время она становится ключевым фактором безопасности.

Главное преимущество Окаванго — просторный салон и багажник, что особенно важно для семей с детьми и дальних поездок. Три отдельных кресла второго ряда обеспечивают просторное пространство для отдыха, а увеличенная длина кузова дает больше свободы пассажирам третьего ряда.

Практичность против комфорта: что выбрать

Tenet T8 выигрывает по оснащению и наличию полного привода, что делает его более универсальным для российских условий, особенно зимой и на проселочных дорогах. При этом он дешевле конкурента, что немаловажно в условиях роста цен на новые автомобили. Geely Okavango занимает свое место за счет внутреннего пространства и удобства посадки для всех семи пассажиров, но уступает части внедорожных возможностей и некоторым современным опциям.

Выбор между моделями зависит от приоритетов: если важнее богатое оснащение и уверенность на любом покрытии — Тенет Т8 выглядит предпочтительнее. Если же на первом месте - простор и комфорт для семьи, полный привод не критичен, Geely Okavango станет идеальным решением для дальних путешествий и традиционных маршрутов.