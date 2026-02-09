Что выбрать для большой семьи: полный привод и оснащение Tenet T8 или простор и классика Geely Okavango

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 06:23

Семиместные кроссоверы 2026: Tenet T8 и Geely Okavango в сравнении возможностей

Семиместные кроссоверы 2026: Tenet T8 и Geely Okavango в сравнении возможностей

Что выбрать для большой семьи: полный привод и оснащение Tenet T8 или простор и классика Geely Okavango

Семиместные кроссоверы 2026: Tenet T8 и Geely Okavango в сравнении возможностей

Российский рынок пополнился двумя семиместными кроссоверами - Tenet T8 и Geely Okavango. Оба автомобиля предлагают разные подходы к комфорту и функционалу, что особенно актуально для семейных поездок. В чем их ключевые отличия и на что обратить внимание при выборе - разбираемся в деталях.

Российский рынок пополнился двумя семиместными кроссоверами - Tenet T8 и Geely Okavango. Оба автомобиля предлагают разные подходы к комфорту и функционалу, что особенно актуально для семейных поездок. В чем их ключевые отличия и на что обратить внимание при выборе - разбираемся в деталях.

Семиместные кроссоверы становятся все более востребованными на российском рынке, где семейные автомобили должны сочетать вместительность, комфорт и современные технологии. В 2026 году на первый план вышли две модели: Tenet T8 от молодой российской марки и Geely Okavango, уже успешно завоевавшие популярность среди поклонников практичных авто. Оба автомобиля позиционируются как более крупные, но в них используются совершенно разные решения по конструкции, компонентам и техническим характеристикам.

Фото: Tenet 

Тенет Т8 - это не просто очередная копия китайского кроссовера. В отличие от своих младших конкурентов, повторяющих Chery Tiggo 4 и 7, «восьмерка» базируется на платформе Tiggo 8 Plus, которая ранее официально в России не поставлялась. Внешне автомобиль оснащен выступающими фарами, фонарями, массивной решеткой радиатора и выдвижными ручками дверей. Длина кузова – 4725 мм, колесная база – 2710 мм. Важно, что Т8 всегда выпускается только в семиместном варианте, а выбор силового агрегата не предусмотрен: под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Производитель допускает использование бензина АИ-92 лишь в экстренных случаях, в остальное время рекомендуется 95-й. Клиренс — 196 мм, что особенно ценно для российских дорог.

Geely Okavango, напротив, не гонится за модными тенденциями. Его дизайн выдержан в классическом стиле: длинный капот, распашные двери, строгость линий. Внушительная решетка радиатора – пожалуй, единственный элемент, выдающий современность. По технической части Окаванго ближе к минивэну: клиренс - 184 мм, привод исключительно передний, а на втором ряду расположены три раздельных кресла, каждое из которых можно сложить независимо. Двигатель - тоже 2 литра, но мощнее на 3 л.с. По сравнению с Тенетом, Окаванго требуется только 95-й бензин. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот». Габариты впечатляют: длина на 135 мм больше, колесная база - на 105 мм длиннее, чем у конкурента. Это обеспечивает чуть больше места для пассажиров и багажа: объем багажника варьируется от 227 до 2360 литров, тогда как у Tenet T8 - от 193 до 1930 литров.

Комплектации и оснащение: что внутри

Тенет Т8 в контексте версии Prime оценивается в 3,54 миллиона рублей. Уже в стандартной комплектации - шесть подушек безопасности, полный зимний пакет, панорамная крыша, электропривод пятой двери и акустические стекла спереди. Салон отделан экокожей серо-черных оттенков, а на передней панели размещены два дисплея: 10,3-дюймовый для приборов и 15,6-дюймовый мультимедиа. Поддержка Android Auto и CarPlay реализована на основе беспроводной технологии.

Переход на уровень Ultra стоит еще 250 тысяч рублей. За эти деньги включены три дополнительных подушки безопасности (в том числе коленная и задние боковые), наружная подсветка зеркал и порогов, расширенный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль. Аудиосистема получила два дополнительных динамика (всего 10), колеса увеличиваются до 19 дюймов, салон оформлен в серо-бежевых тонах. Среди новых опций - проекция информации на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфона и вентиляция передних сидений.

Geely Okavango: ставка на космос

Geely Okavango 2025 года появился только в топовой комплектации Флагман за 3,9 млн рублей. В комплектацию входит: шесть подушек безопасности, современная мультимедиа, полный набор опций для комфорта. Однако вентиляции сидений нет, интерьер выполнен полностью в черном цвете, включая потолок. Важное замечание, что версия 2024 года стоит всего на 50 тысяч дешевле, но при этом практически отсутствует ряд важных функций: отсутствие активного круиз-контроля, системы экстренного торможения и удержания в полосе, обогрев лобового стекла, ограниченный диапазон задних дворников. Такая экономика выглядит сомнительной, и в последнее время она становится ключевым фактором безопасности.

Главное преимущество Окаванго — просторный салон и багажник, что особенно важно для семей с детьми и дальних поездок. Три отдельных кресла второго ряда обеспечивают просторное пространство для отдыха, а увеличенная длина кузова дает больше свободы пассажирам третьего ряда.

Практичность против комфорта: что выбрать

Tenet T8 выигрывает по оснащению и наличию полного привода, что делает его более универсальным для российских условий, особенно зимой и на проселочных дорогах. При этом он дешевле конкурента, что немаловажно в условиях роста цен на новые автомобили. Geely Okavango занимает свое место за счет внутреннего пространства и удобства посадки для всех семи пассажиров, но уступает части внедорожных возможностей и некоторым современным опциям.

Выбор между моделями зависит от приоритетов: если важнее богатое оснащение и уверенность на любом покрытии — Тенет Т8 выглядит предпочтительнее. Если же на первом месте - простор и комфорт для семьи, полный привод не критичен, Geely Okavango станет идеальным решением для дальних путешествий и традиционных маршрутов.

Упомянутые модели: Geely Okavango, TENET T8
Упомянутые марки: Geely, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Тенет

Похожие материалы Джили, Тенет

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Калуга Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться