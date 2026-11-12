Редкий вариант: Стол превращается в кровать — как устроен редкий семейный автодом на 7 спальных мест

12 ноября 2026, 08:18
Редкая семейная планировка: автодом на 7 спальных мест с трансформируемой гостиной
Редкая семейная планировка: автодом на 7 спальных мест с трансформируемой гостиной
На фоне растущей популярности автодомов в России внимание привлекает необычная компоновка: стол в гостиной трансформируется в двуспальную кровать, а детский столик становится диваном или седьмым спальным местом.
В последние годы автодомы в России переживают настоящий бум популярности. Все больше семей выбирают этот формат путешествий, ценя мобильность, комфорт и возможность совмещать дорогу с проживанием. Особый интерес вызывают модели с продуманной семейной планировкой, где каждый квадратный метр используется максимально эффективно. Именно о таком редком варианте и пойдет речь.
Стол в гостиной состоит из конструкций, а вставки позволяют превратить это пространство в большую двуспальную кровать. Детский столик также меняет назначение: при необходимости он становится диваном или седьмым спальным местом.
Такое изменение особенно примечательно на фоне семейных автодомов с большим количеством спальных мест. В последние годы этот сегмент сместился в бюджетную категорию: здесь используются простые материалы и летняя изоляция, а многие модели рассчитаны на прокатные станции. Подобные планировки встречаются и в премиум-классе, но там обычно речь идет о грузовой категории и очень высоких ценах.
Здесь заявлена допустимая масса 3,5 тонны, отделка — выше среднего класса. Однако саму компоновку уже сложно найти на европейских выставках; в России таких автодомов буквально единицы. В другом практическом разборе мы рассматривали выбор подержанной машины, здесь же внимание уделяется редкой семейной планировке.
В жилой части установлены кожаные сиденья, каждое из которых оборудовано временной безопасностью. Окна двойные, на них есть антимоскитные сетки; встроены и шторы. Под передним сиденьем размещены электроблок и салонный аккумулятор. Возле оборудовали небольшой ящик для обуви.
В основной гостиной работает отопительная печь с включенным бойлером Truma 6E и цистерна с запасом воды на 140 литров. Технический блок расположен под зоной отдыха, а стол складывается, освобождая место для большой кровати.
Над кабиной устроено отдельное спальное пространство с окнами и люком. Его можно использовать для хранения вещей.
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