12 марта 2020, 17:03
Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей
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Фото: Chery
Российский офис компании Chery рассказал о специальных акциях и скидках, предоставляемых при покупке флагманского кроссовера Tiggo 8. Суммарная выгода может достигать 220 000 рублей.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
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В России 1 марта стартуют продажи семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 в максимальной комплектации Prestige ...Читать далее
Если сдаваемый в трейд-ин автомобиль выпущен под марками Kia, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely или Lifan, то скидка на Tiggo 8 составит 80 000 рублей. Машины остальных марок принесут скидку в размере 60 000 рублей. Покупатели, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, могут воспользоваться льготной кредитной программой «Семейный автомобиль Chery», которая подразумевает стандартную кредитную ставку Chery Finance и скидку 100 000 рублей на покупку Tiggo 8. Кроме того, покупатели кроссовера получат выгоду в размере 20 000 рублей на покупку зимней резины.
В России вседорожник Chery Tiggo 8 оснащается безальтернативным 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Нм) в сочетании с бесступенчатой коробкой передач и передним приводом. Цены начинаются от 1 699 900 рублей без учета скидок по акциям.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Добрый вечер.подскажите пожалуто где масса блока управления двигателем.на тигго 08г дв.1.8
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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