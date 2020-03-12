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12 марта 2020, 17:03

Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей

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Фото: Chery
Российский офис компании Chery рассказал о специальных акциях и скидках, предоставляемых при покупке флагманского кроссовера Tiggo 8. Суммарная выгода может достигать 220 000 рублей.
Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей

Фото: Chery

Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей

Фото: Chery

Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей

Фото: Chery

Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей

Фото: Chery

Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей

Фото: Chery

Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей
Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей
Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей
Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей
Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей
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До конца марта в дилерских центрах Chery действуют специальные условия на покупку семиместных кроссоверов Tiggo 8. Максимальная выгода может достигать 220 000 рублей. При сдаче в зачет по программе трейд-ин подержанного автомобиля марки Chery покупателю предоставляется скидка в размере 100 000 рублей. 

Если сдаваемый в трейд-ин автомобиль выпущен под марками Kia, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely или Lifan, то скидка на Tiggo 8 составит 80 000 рублей. Машины остальных марок принесут скидку в размере 60 000 рублей. Покупатели, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, могут воспользоваться льготной кредитной программой «Семейный автомобиль Chery», которая подразумевает стандартную кредитную ставку Chery Finance и скидку 100 000 рублей на покупку Tiggo 8. Кроме того, покупатели кроссовера получат выгоду в размере 20 000 рублей на покупку зимней резины.

В России вседорожник Chery Tiggo 8 оснащается безальтернативным 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Нм) в сочетании с бесступенчатой коробкой передач и передним приводом. Цены начинаются от 1 699 900 рублей без учета скидок по акциям.

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всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
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Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей
{{material_129074}}До конца марта в дилерских центрах Chery действуют специальные условия на покупку семиместных кроссоверов Tiggo 8. Максимальная выгода может достигать 220 000 рублей. При сдаче в зачет по программе трейд-ин подержанного автомобиля марки Chery покупателю предоставляется скидка в размере 100 000 рублей. Если сдаваемый в трейд-ин автомобиль выпущен под марками Kia, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely или Lifan, то скидка на Tiggo 8 составит 80 000 рублей. Машины остальных марок принесут скидку в размере 60 000 рублей. Покупатели, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, могут воспользоваться льготной кредитной программой «Семейный автомобиль Chery», которая подразумевает стандартную кредитную ставку Chery Finance и скидку 100 000 рублей на покупку Tiggo 8. Кроме того, покупатели кроссовера получат выгоду в размере 20 000 рублей на покупку зимней резины.В России вседорожник Chery Tiggo 8 оснащается безальтернативным 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Нм) в сочетании с бесступенчатой коробкой передач и передним приводом. Цены начинаются от 1 699 900 рублей без учета скидок по акциям.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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