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5 августа 2019, 11:56

Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей

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В салонах российских дилеров стартовали продажи 7-местного китайского кроссовера DFM 580. Автомобиль в базовой комплектации с 1,8-литровым «атмосферником», механической коробкой передач и передним приводом стоит 1 190 000 рублей.
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
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В Китае кроссовер DFM 580 продается с 2016 года и пользуется неплохим спросом. Для России семь мест предложат уже в базе. Габариты кроссовера: длина – 4 680 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 715 мм, колесная база – 2 780 мм. Дорожный просвет – 200 мм. Угол въезда – 19 градусов, съезда – 25 градусов. Подвеска: спереди – Макферсон, сзади - полузависимая пружинная торсионная балка. Все тормоза – дисковые.

На первом этапе российским покупателям предложат кроссовер с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 132 л.с. (187 Нм) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Расход топлива обещают на уровне 7,4 – 8,1 литра на 100 километров пути. Позже у нас появятся версии DFM 580 с 1,5-литровым турбомотором (146 л.с., 220 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором Punch Powerglide.

Салон DFM 580 обеспечивает много вариантов трансформации. Два задних сидения складываются в ровный пол. Если требуется перевезти больше груза, можно сложить и второй ряд сидений. В зависимости от потребностей владельцев можно организовать погрузочную площадку длиной от 390 до 2 040 мм. В список доступного оборудования входит кожаная отделка сидений, две фронтальные подушки безопасности, штатный видеорегистратор, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, 8-дюймовый экран медиасистемы, полный электропакет боковых зеркал, люк на крыше, парктроники и камера заднего вида.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Новую генерацию Dongfeng AX7 представят в Китае
На вид очень даже ничего, даже не скажешь с первого взгляда, что китаец. Мотор мощный, комплектация традиционно богатая, но и цена за всю эту прелесть соответствующая.
Артем
Стали известны цены на кроссовер DFM AX7
Про туманные перспективы - это верно подмечено. Отдавать миллион за автомобиль не слишком популярной марки мало кому придет в голову. Китайцам остается надеяться лишь на любителей всего нового и необычного, у которых, к тому же, этот миллион не единственный и его можно потратить на эксперименты.
Николай
Тест-драйв Dongfeng H30 Cross: китайский «кросс»
Цитата:| Кому: Greg Да похоже что с движками все в порядке не только у Х30. Взяли брату AX7. Понятно что машинка еще новенькая и дефекты не успели бы вскрыться, но проехали на ней уже довольно много и двигатель реально радует как своей динамикой, так и экономичностью. Если честно, то реально ожидали ...
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Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
{{material_125275}}В Китае кроссовер DFM 580 продается с 2016 года и пользуется неплохим спросом. Для России семь мест предложат уже в базе. Габариты кроссовера: длина – 4 680 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 715 мм, колесная база – 2 780 мм. Дорожный просвет – 200 мм. Угол въезда – 19 градусов, съезда – 25 градусов. Подвеска: спереди – Макферсон, сзади - полузависимая пружинная торсионная балка. Все тормоза – дисковые.На первом этапе российским покупателям предложат кроссовер с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 132 л.с. (187 Нм) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Расход топлива обещают на уровне 7,4 – 8,1 литра на 100 километров пути. Позже у нас появятся версии DFM 580 с 1,5-литровым турбомотором (146 л.с., 220 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором Punch Powerglide.Салон DFM 580 обеспечивает много вариантов трансформации. Два задних сидения складываются в ровный пол. Если требуется перевезти больше груза, можно сложить и второй ряд сидений. В зависимости от потребностей владельцев можно организовать погрузочную площадку длиной от 390 до 2 040 мм. В список доступного оборудования входит кожаная отделка сидений, две фронтальные подушки безопасности, штатный видеорегистратор, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, 8-дюймовый экран медиасистемы, полный электропакет боковых зеркал, люк на крыше, парктроники и камера заднего вида.
2019-08-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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