5 августа 2019, 11:56
Семиместный кроссовер DFM 580 оценили в 1 190 000 рублей
- 2499
- 0
В салонах российских дилеров стартовали продажи 7-местного китайского кроссовера DFM 580. Автомобиль в базовой комплектации с 1,8-литровым «атмосферником», механической коробкой передач и передним приводом стоит 1 190 000 рублей.
Ранее мы писали
Китайский автопроизводитель Dongfeng везет к нам два новых кроссовера: компактный DFM AX4 и семиместный DFM ...Читать далее
На первом этапе российским покупателям предложат кроссовер с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 132 л.с. (187 Нм) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Расход топлива обещают на уровне 7,4 – 8,1 литра на 100 километров пути. Позже у нас появятся версии DFM 580 с 1,5-литровым турбомотором (146 л.с., 220 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором Punch Powerglide.
Салон DFM 580 обеспечивает много вариантов трансформации. Два задних сидения складываются в ровный пол. Если требуется перевезти больше груза, можно сложить и второй ряд сидений. В зависимости от потребностей владельцев можно организовать погрузочную площадку длиной от 390 до 2 040 мм. В список доступного оборудования входит кожаная отделка сидений, две фронтальные подушки безопасности, штатный видеорегистратор, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, 8-дюймовый экран медиасистемы, полный электропакет боковых зеркал, люк на крыше, парктроники и камера заднего вида.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое
13.06.2018, 21:14
Тест-драйв Dongfeng H30 Cross: китайский «кросс»
29.04.2015, 09:01
Тест-драйв Dongfeng S30: китайские доводы
31.03.2015, 22:35
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое
13.06.2018, 21:14
Тест-драйв Dongfeng H30 Cross: китайский «кросс»
29.04.2015, 09:01
Тест-драйв Dongfeng S30: китайские доводы
31.03.2015, 22:35
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
На вид очень даже ничего, даже не скажешь с первого взгляда, что китаец. Мотор мощный, комплектация традиционно богатая, но и цена за всю эту прелесть соответствующая.
Про туманные перспективы - это верно подмечено. Отдавать миллион за автомобиль не слишком популярной марки мало кому придет в голову. Китайцам остается надеяться лишь на любителей всего нового и необычного, у которых, к тому же, этот миллион не единственный и его можно потратить на эксперименты.
Цитата:| Кому: Greg Да похоже что с движками все в порядке не только у Х30. Взяли брату AX7. Понятно что машинка еще новенькая и дефекты не успели бы вскрыться, но проехали на ней уже довольно много и двигатель реально радует как своей динамикой, так и экономичностью. Если честно, то реально ожидали ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве