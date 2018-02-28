28 февраля 2018, 22:45
Семиместный Lexus RX в России оценили в 3 804 000 рублей
Российские дилеры Lexus начали принимать заказы на 7-местную версию кроссовера RX, который получил к названию приставку 350L. Автомобиль доступен в трех уровнях оснащения по цене от 3,8 до 4,5 млн рублей.
Модификация Lexus RX 350L получила не только 7-местную компоновку салона, но и просторный багажник. В комплектацию Executive стоимостью от 3 804 000 рублей входят 18-дюймовые диски, светодиодная оптика по кругу, включая ходовые огни, противотуманки и поворотники, а также парктроники, камера заднего вида и электропривод боковых зеркал. В салоне – кожаная отделка и пластик с трехмерным рисунком, 8-дюймовый цветной экран мультимедиа, трехзонный климат-контроль и многочисленные разъемы USB для передних и задних пассажиров.
На следующем уровне, Premium, стоимостью от 4 057 000 рублей покупатели получают 20-дюймовые диски, люк с электроприводом, 12,3-дюймовый цветной экран мультимедийной системы с навигацией и беспроводную зарядку для смартфонов.
Топовая комплектации Exclusive стоимостью от 4 537 000 рублей подразумевает более качественную отделку салона кожей, 10-дюймовый цветной проекционный дисплей и внушительный список электронных помощников и систем безопасности.
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20.11.2016, 18:29
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21.12.2014, 13:47
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
| Кому: Сергей попробуй такое со своей шестеркой.
Так это немного не то, вопрос насколько понимаю, идет про проверку с помощью тестера. Так там надо знать параметры сопротивления свечей, которое и сравнивается с измеренным.
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