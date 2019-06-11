11 июня 2019, 08:23

Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально

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SUV-линейка компании Mercedes-Benz пополнилась новой моделью. Автопроизводитель относит Mercedes-Benz GLB к сегменту компактных кроссоверов, несмотря на 7-местную компоновку салона. Продажи стартуют в конце 2019 года.
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Семиместный Mercedes Benz GLB представлен официально
Новый Mercedes-Benz GLB построен на одной платформе с A-Class и в модельном ряду марки займет место между GLА и GLС. Его габаритные размеры: длина – 4 623 мм, ширина – 1 829 мм, высота – 1 651 мм. Колесная база равна 2 830 мм. Это на 130 мм больше, чем у A-Class и всего на 43 мм меньше, чем Mercedes-Benz GLС. Кроссовер доступен в 5- и в 7-местном исполнении. В третьем ряду – два кресла, разделенные подлокотником со встроенными держателями для двух стаканов. Безопасность пассажиров третьего ряда обеспечат две боковые подушки безопасности и ремни с преднатяжителями, а чтобы не скучать в пути можно зарядить гаджеты от пары USB-портов.

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В Mercedes-Benz утверждают, что в третьем ряду могут сидеть и взрослые пассажиры среднего роста, но комфортнее здесь будут чувствовать себя дети. В 5-местном исполнении сидения второго ряда сдвигаются на 152 мм в продольном направлении и складываются в соотношении 40:60, увеличивая полезное пространство в багажнике. Объем багажного отделения составляет от 566 до 1 756 литров.

Дизайн серийного автомобиля практически идентичен концепт-кару, представленному в апреле на автосалоне в Шанхае. Рейлинги входят в список базового оборудования. Оформление бамперов и решетки радиатора меняется в зависимости от модификации. В качестве опции доступны светодиодные фары головного света High Performance и передние светодиодные «противотуманки». В салоне – уже знакомая нам медиасистема MBUX со сдвоенными большими экранами. А в список оснащения Mercedes-Benz GLB вошли современные электронные системы безопасности: система удержания в полосе движения, парковочный ассистент, система стабилизации при сильном боковом ветре и другие.

Продажи Mercedes-Benz GLB стартуют в конце 2019 года. Покупателям в США на первом этапе предложат модификацию с GLB 250 с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 224 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой, привод – передний или полный. Полноприводный кроссовер Mercedes-Benz 4MATIC отличается переменным распределением крутящего момента между осями в зависимости от выбранного режима: Eco/Comfort, Sport и Off-Road.

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Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Новый Mercedes-Benz GLB построен на одной платформе с A-Class и в модельном ряду марки займет место между GLА и GLС. Его габаритные размеры: длина – 4 623 мм, ширина – 1 829 мм, высота – 1 651 мм. Колесная база равна 2 830 мм. Это на 130 мм больше, чем у A-Class и всего на 43 мм меньше, чем Mercedes-Benz GLС. Кроссовер доступен в 5- и в 7-местном исполнении. В третьем ряду – два кресла, разделенные подлокотником со встроенными держателями для двух стаканов. Безопасность пассажиров третьего ряда обеспечат две боковые подушки безопасности и ремни с преднатяжителями, а чтобы не скучать в пути можно зарядить гаджеты от пары USB-портов.{{material_126286}}В Mercedes-Benz утверждают, что в третьем ряду могут сидеть и взрослые пассажиры среднего роста, но комфортнее здесь будут чувствовать себя дети. В 5-местном исполнении сидения второго ряда сдвигаются на 152 мм в продольном направлении и складываются в соотношении 40:60, увеличивая полезное пространство в багажнике. Объем багажного отделения составляет от 566 до 1 756 литров.Дизайн серийного автомобиля практически идентичен концепт-кару, представленному в апреле на автосалоне в Шанхае. Рейлинги входят в список базового оборудования. Оформление бамперов и решетки радиатора меняется в зависимости от модификации. В качестве опции доступны светодиодные фары головного света High Performance и передние светодиодные «противотуманки». В салоне – уже знакомая нам медиасистема MBUX со сдвоенными большими экранами. А в список оснащения Mercedes-Benz GLB вошли современные электронные системы безопасности: система удержания в полосе движения, парковочный ассистент, система стабилизации при сильном боковом ветре и другие.Продажи Mercedes-Benz GLB стартуют в конце 2019 года. Покупателям в США на первом этапе предложат модификацию с GLB 250 с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 224 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой, привод – передний или полный. Полноприводный кроссовер Mercedes-Benz 4MATIC отличается переменным распределением крутящего момента между осями в зависимости от выбранного режима: Eco/Comfort, Sport и Off-Road.
2019-06-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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