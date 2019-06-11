Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
- 1087
- 0
SUV-линейка компании Mercedes-Benz пополнилась новой моделью. Автопроизводитель относит Mercedes-Benz GLB к сегменту компактных кроссоверов, несмотря на 7-местную компоновку салона. Продажи стартуют в конце 2019 года.
Новый Mercedes-Benz GLB построен на одной платформе с A-Class и в модельном ряду марки займет место между GLА и GLС. Его габаритные размеры: длина – 4 623 мм, ширина – 1 829 мм, высота – 1 651 мм. Колесная база равна 2 830 мм. Это на 130 мм больше, чем у A-Class и всего на 43 мм меньше, чем Mercedes-Benz GLС. Кроссовер доступен в 5- и в 7-местном исполнении. В третьем ряду – два кресла, разделенные подлокотником со встроенными держателями для двух стаканов. Безопасность пассажиров третьего ряда обеспечат две боковые подушки безопасности и ремни с преднатяжителями, а чтобы не скучать в пути можно зарядить гаджеты от пары USB-портов.
Ранее мы писали
После нескольких опубликованных тизеров и массы шпионских фото компания Mercedes-Benz представила вседорожник ...Читать далее
Дизайн серийного автомобиля практически идентичен концепт-кару, представленному в апреле на автосалоне в Шанхае. Рейлинги входят в список базового оборудования. Оформление бамперов и решетки радиатора меняется в зависимости от модификации. В качестве опции доступны светодиодные фары головного света High Performance и передние светодиодные «противотуманки». В салоне – уже знакомая нам медиасистема MBUX со сдвоенными большими экранами. А в список оснащения Mercedes-Benz GLB вошли современные электронные системы безопасности: система удержания в полосе движения, парковочный ассистент, система стабилизации при сильном боковом ветре и другие.
Продажи Mercedes-Benz GLB стартуют в конце 2019 года. Покупателям в США на первом этапе предложат модификацию с GLB 250 с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 224 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой, привод – передний или полный. Полноприводный кроссовер Mercedes-Benz 4MATIC отличается переменным распределением крутящего момента между осями в зависимости от выбранного режима: Eco/Comfort, Sport и Off-Road.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве