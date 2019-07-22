22 июля 2019, 13:06
Семиместный Mitsubishi Outlander оценили в 2,1 млн рублей
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Российский офис Mitsubishi опубликовал цены на кроссоверы Outlander в 7-местном исполнении. Базовой для такой версии станет комплектация Intense+ с 2,0-литровым мотором и полным приводом. Продажи стартуют в августе 2019 года.
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Официальные продажи Mitsubishi Outlander стартовали в России в 2003 году. С тех пор дилеры реализовали более ...Читать далее
За семиместный Mitsubishi Outlander 2.0 Intense+ 4WD придется заплатить 2 073 000 рублей. Кроссовер в комплектации 2.4 Ultimate 4WD будет стоить минимум 2 369 000 рублей. Если сравнивать с аналогичными Outlander в 5-местном исполнении, доплата за третий ряд сидений составит 50 тысяч рублей.
Семиместные кроссоверы отличаются от 5-местных версий конфигурацией багажника, где в подполье спрятаны два сложенных сидения. Объем багажника при этом составляет 502 литра. Чтобы пассажирам третьего ряда было удобнее пробираться к своим местам, второй ряд оснащен сдвижным механизмом. Спинки сидений третьего ряда регулируются по углу наклона в двух положениях. Mitsubishi Outlander с семью местами поступят в продажу уже в августе.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
I really colnud't ask for more from this article.
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