Искусство вновь требует жертв: какие набережные в историческом центре Петербурга с 6 ноября станут недоступны для парковки и проезда

Детектив из начала XX века парализует центр Петербурга: почему водителям перекроют набережные на два дня

В центре Петербурга временно изменится привычный порядок движения. Водителям пригодится заранее проверить свои маршруты. Изменения связаны с работой съемочной группы. Какие участки затронут перемены и когда именно?

В центре Петербурга временно изменится привычный порядок движения. Водителям пригодится заранее проверить свои маршруты. Изменения связаны с работой съемочной группы. Какие участки затронут перемены и когда именно?

На набережной канала Грибоедова движение транспорта ограничат 6 и 7 ноября на участке от проспекта Римского-Корсакова до набережной реки Фонтанки. На нечетной стороне этого отрезка также запретят стоянку. Ограничения связаны со съемками художественного исторического детектива «Нарушители спокойствия», действие которого разворачивается в начале XX века.

О временной схеме сообщает Мойка78 со ссылкой на СПб ГКУ «ДОДД». В пятницу, 6 ноября, на нечетной стороне набережной реки Фонтанки от Садовой улицы до Калинкина переулка запретят остановку. Режим будет действовать с полуночи до конца дня. В те же часы стоянка окажется запрещена на нечетной стороне набережной канала Грибоедова. Водителям придется учитывать ограничения парковки и перекрытие движения.

О мерах 6 и 7 ноября также сообщала «Вечёрка». Для набережной Фонтанки указано ограничение остановки, тогда как на отрезке канала Грибоедова движение ограничат, а на его нечетной стороне запретят стоянку.

Ограничения для съемочной группы вводят поэтапно в разных локациях исторического центра. Ранее, 2 ноября, закрывали Соляной переулок на участке от Гангутской улицы до улицы Пестеля. Тогда же в переулке запретили стоянку, а на прилегающих участках нечетных сторон Гангутской и Гагаринской улиц - остановку. Об этой схеме сообщала «Фонтанка» со ссылкой на СПб ГКУ «ДОДД».

Съемки проходят в Петербурге: здесь работают над историческим детективом «Нарушители спокойствия», используя улицы и набережные центральной части города для создания исторического окружения. Ранее Мойка78 писала о других улицах города, где снимали сцены этой картины.

В центре сюжета: молодой юрист из семьи влиятельного прокурора. Вопреки воле отца он поступает на службу следователем в сыскное управление Петербурга. Герой рассчитывает использовать собственные деньги и связи, чтобы бороться с несправедливостью. Однако он не понимает, насколько серьезно заденет интересы людей, наделенных властью.