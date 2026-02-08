Как уникальный Ford Model T 1924 года с деревянными колесами и двухступенчатой коробкой стал дороже современных авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 18:43

Семья хранила Ford Model T Coupe 1924 года почти век: редкий лот ушел с аукциона

Редкий Ford Model T Coupe 1924 года с деревянными спицами и двухступенчатой трансмиссией недавно был продан на аукционе за сумму, превышающую стоимость новой Corolla. Почему такие автомобили становятся объектом инвестиций и что они значат для истории автопрома - разбираемся в деталях.

История этого Ford Model T Coupe 1924 года - не просто рассказ о старинном автомобиле, а пример того, как семейные реликвии могут стать настоящими символами эпохи. Машина, купленная сто лет назад, была в семье одного поколения и сохранилась в идеальном состоянии. Недавно этот экземпляр был продан на аукционе за 27 000 долларов, что, с учетом комиссии, делает его несколько лучше современных массовых моделей. Такой результат не только подтверждает ценность исторических автомобилей, но и заставляет задуматься о том, как меняется отношение к классике на фоне современных тенденций.

Ford Model T Coupe 1924 года – это не просто транспортное средство, а настоящий памятник инженерной мысли своего времени. Под капотом — рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,9 литра (177 кубических дюймов), работавший в паре с двухступенчатой ​​планетарной коробкой передач. Особое внимание привлекают деревянные спицованные колеса, которые сегодня выглядят как музейный экспонат, но когда-то были стандартом для миллионов автомобилей во всем мире. Черный цвет кузова — фирменная черта Model T, ведь именно так Ford удешевил и увеличил производство, производство автомобилей было доступно для населения.

Сохранившийся почти в первозданном виде, этот Ford Model T стал не только источником гордости для семьи, но и объектом интереса коллекционеров. За сто лет автомобиль пережил смену эпох, войн, экономических кризисов и технологических революций, но остался на ходу и сохранил оригинальные детали. Для многих людей и энтузиастов Модель Т — это не просто машина, а символ начала автомобилизации, изменивший облик городов и привычки миллионов людей-коллекционеров.

Интересно, что на фоне современной тенденции к электрификации и автоматизации такие автомобили вызывают особый интерес у тех, кто ценит простоту и надежность старой школы. В то время как новые технологии стремительно завоевывают автомобильный рынок, классика становится все более востребованной среди коллекционеров. Продажа этого Ford Model T Coupe — яркое подтверждение того, что история и аутентичность могут быть не менее ценными, чем инновации и скорость.

В дополнение к другим предложениям аукционных лотов нельзя не упомянуть о недавней продаже BMW M3 CS 2024 года с незначительным пробегом и уникальной комплектацией. Этот спортивный седан также вызвал ажиотаж среди покупателей: интерес к редким и особенным автомобилям не ослабевает, будь то классика или современные модели. Подробнее о том, как изменилась стоимость эксклюзивных машин, можно узнать в нашем материале о редком BMW M3 CS .

Ford Model T Coupe 1924 года — это не просто автомобиль, а часть истории, которая продолжает жить и удивлять спустя столетие. Его судьба - наглядный пример того, как ценность вещей определяется не только их возрастом, но и характером, который они несут. В мире, где технологии меняются с невероятной скоростью, такие машины напоминают о традициях, которые невозможно забыть.

Упомянутые модели: Ford Model T
Упомянутые марки: Ford
