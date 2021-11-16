Семью, оказавшуюся в результате наводнения в австралийской пустыне, эвакуируют на вертолете
Фото: thedrive.com
Самолет Bombardier Challenger 604, принадлежащий ведомству, доставил семье запасы воды и продовольствия, однако, как сообщил хозяин отеля, расположенного в 80 километрах о того места, где застрял грузовик, дорожные условия по-прежнему остаются тяжелыми: «Все дороги здесь частично под водой. Обширные равнины затоплены, а дороги, откуда ушла вода, превратились в настоящие трясины.
Поэтому AMSA совместно с местной полицией организовала спасательную операцию. Семейство Заврос эвакуировали вертолетом в аэропорт Олимпик Дэм, примерно в 500 км от места происшествия. Грузовик пока оставили на месте, его заберут позже. Насколько хорошо автомобиль подготовлен к путешествиям, можно оценить на видео ниже:
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