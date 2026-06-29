Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

29 июня 2026, 14:43

Семью Усольцевых могут признать погибшей: юрист объяснил детали

Семью Усольцевых могут признать погибшей: юрист объяснил детали

Почему исчезновение в тайге ускоряет юридические процедуры - разбор ситуации

Семью Усольцевых могут признать погибшей: юрист объяснил детали

В Красноярском крае обсуждают судьбу пропавшей семьи. Юрист разъяснил нюансы и варианты развития событий с точки зрения закона. Вопросы наследства и поиска остаются открытыми. Следствие не прекращается.

В Красноярском крае обсуждают судьбу пропавшей семьи. Юрист разъяснил нюансы и варианты развития событий с точки зрения закона. Вопросы наследства и поиска остаются открытыми. Следствие не прекращается.

В Красноярском крае продолжается обсуждение судьбы семьи Усольцевых, исчезнувших в тайге осенью 2025 года. Вопрос о признании их погибшими вышел на первый план, поскольку с момента пропажи прошло уже более полугода. Как сообщает Gazeta.SPb, юридические основания для такого решения уже существуют.

По российскому законодательству, если человек пропадает без вести, его могут признать умершим спустя пять лет отсутствия сведений о нем по месту жительства. Однако в случаях, когда исчезновение связано с опасными для жизни обстоятельствами, этот срок сокращается до шести месяцев. Исчезновение семьи Усольцевых в труднодоступной тайге, где суровые погодные условия и сложный рельеф, подпадает под это исключение. Это дает родственникам право обратиться в суд с заявлением о признании их погибшими уже сейчас.

Судебное решение по таким делам основывается на материалах следствия, свидетельских показаниях и результатах поисковых мероприятий. При этом признание семьи погибшей не означает автоматического прекращения поисков. Это юридическая мера, необходимая для решения практических вопросов, например, оформления наследства или других имущественных дел. Если появятся новые данные, следственные органы продолжат работу по делу.

Поиски Усольцевых стали одними из самых масштабных в регионе. В операции участвовали тысячи добровольцев, спасателей и сотрудников полиции. Несмотря на значительные усилия, обнаружить удалось только автомобиль семьи, в котором находилась крупная сумма наличных. Других следов исчезнувших найти не удалось.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых несчастный случай, преступление и даже возможный побег. Однако ни одна из них пока не получила официального подтверждения. Родственники и общественность продолжают надеяться на прояснение ситуации, а правоохранительные органы не прекращают работу по делу.

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