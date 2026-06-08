Senat 900 станет главным выбором для компаний в России уже скоро

Senat 900 представлен на ПМЭФ: новая база для корпоративных автопарков

Премьера Senat 900 на ПМЭФ вызвала интерес у автолюбителей и бизнеса: модель обещает изменить подход к корпоративным автопаркам. Мало кто знает, что на стенде показали и прототип следующего флагмана. Какие особенности скрывает новинка, что ждет рынок и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Премьера Senat 900 на ПМЭФ вызвала интерес у автолюбителей и бизнеса: модель обещает изменить подход к корпоративным автопаркам. Мало кто знает, что на стенде показали и прототип следующего флагмана. Какие особенности скрывает новинка, что ждет рынок и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Российский рынок представительских автомобилей получил заметное обновление: на Петербургском международном экономическом форуме дебютировал седан Senat 900. Для отечественных компаний это событие может стать поворотным - модель позиционируется как основа корпоративных автопарков, что особенно актуально на фоне растущего спроса на премиальные автомобили российского производства. Как сообщает «Российская Газета», производитель делает ставку на то, что именно Senat 900 займет ключевые позиции в сегменте служебных машин для бизнеса и госструктур.

Senat 900 выделяется внушительными габаритами: длина кузова составляет 5,14 метра, а колесная база - 3,06 метра. Под капотом установлен трехлитровый V6 с механическим нагнетателем, развивающий 326 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Такой мотор позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 6,5 секунды. В паре с ним работает 8-ступенчатая гидромеханическая коробка передач и интеллектуальная система полного привода, что обеспечивает уверенное поведение на дороге в любых условиях.

На стенде бренда в рамках ПМЭФ также был представлен полнофункциональный прототип следующей модели - флагманского седана Senat 1000. Эта новинка построена на той же платформе, но отличается увеличенной длиной (5,34 метра) и колесной базой (3,26 метра). Серийный выпуск Senat 1000 запланирован на конец 2027 года, что говорит о долгосрочных планах развития линейки представительских автомобилей.

Дизайн обеих моделей выполнен в единой стилистике Aurus: узнаваемая радиаторная решетка с новым рисунком и лаконичные линии кузова подчеркивают статус и гармонию пропорций. Полноприводная платформа, на которой базируются Senat 900 и Senat 1000, также была продемонстрирована на форуме, что позволяет оценить технический потенциал семейства.

Интересно, что на ПМЭФ-2026 внимание к российским новинкам было особенно высоким: например, в этом году также состоялась премьера нового грузовика КамАЗ, который вызвал не меньший резонанс среди профессионалов отрасли. Подробнее о том, как отечественные производители расширяют линейку техники для бизнеса, можно узнать в материале о свежем дебюте грузовика КамАЗ в нашем обзоре.

Если говорить о перспективах, то появление Senat 900 и анонс Senat 1000 могут указывать на формирование нового стандарта для корпоративных автопарков в России. По имеющимся данным, ставка на отечественные разработки позволяет компаниям снизить зависимость от импорта и получить доступ к современным технологиям. Важно отметить, что подобные премьеры не только поддерживают престиж российского автопрома, но и создают дополнительные рабочие места, а также стимулируют развитие смежных отраслей. Для автолюбителей и бизнеса это шанс пересмотреть подход к выбору представительских автомобилей, ориентируясь на локальные решения.