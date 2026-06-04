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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 13:45

Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России

Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России

В Петербурге показали новый премиальный седан Senat 900 за 12 млн рублей: какой это "китаец"?

Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России

Senat 900 официально начал производство в Санкт-Петербурге и уже объявил цены: от 12 млн рублей за пятиместную версию и 12,5 млн за четырехместную. Почему эта новинка важна для рынка, какие опции доступны и что ждет покупателей - разбираемся, что скрыто за цифрами. Мало кто знает, но дилерская сеть только формируется, а первые партнеры уже есть в двух столицах.

Senat 900 официально начал производство в Санкт-Петербурге и уже объявил цены: от 12 млн рублей за пятиместную версию и 12,5 млн за четырехместную. Почему эта новинка важна для рынка, какие опции доступны и что ждет покупателей - разбираемся, что скрыто за цифрами. Мало кто знает, но дилерская сеть только формируется, а первые партнеры уже есть в двух столицах.

Российский рынок премиальных автомобилей пополнился заметной новинкой: стартовало производство седана Senat 900, который сразу вызвал интерес у автолюбителей. Для многих покупателей важна не только цена, но и то, что модель собирают в Санкт-Петербурге, а значит, она адаптирована под российские условия эксплуатации. Стоимость пятиместной версии начинается от 12 млн рублей, а четырехместная обойдется в 12,5 млн. Это предложение сразу выделяет Senat 900 среди конкурентов, ведь в сегменте представительских седанов давно не было отечественных премьер такого уровня. Внешне новинка очень похожа на Hongqi H9, которая, судя по всему, послужила донором. Китайский седан стоит в России сейчас от 5,8 млн рублей за 245-сильную версию. 

Важный момент - формирование дилерской сети. Сейчас у марки уже есть партнеры в Москве и Санкт-Петербурге, но компания планирует расширять присутствие по всей стране. Это значит, что в ближайшие месяцы доступность и сервис для покупателей будут только расти. Такой подход может изменить расстановку сил на рынке, где до сих пор доминировали зарубежные бренды.

Фото: Senat

Техническая начинка Senat 900 также заслуживает внимания. Под капотом установлен бензиновый V6 объемом 3 литра, выдающий 326 л.с. и 450 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат и полный привод, что обеспечивает уверенное движение в любых дорожных условиях. В оснащение входят адаптивная пневмоподвеска, доводчики дверей, четырехзонный климат-контроль, матричная оптика, система кругового обзора и автопарковщик. Такой набор опций редко встречается даже у более дорогих конкурентов.

Официальная премьера Senat 900 прошла на ПМЭФ-2026, где автомобиль сразу привлек внимание экспертов и гостей форума. Не прошли мимо и другие новинки: например, недавно на том же мероприятии был представлен роскошный седан Hongqi Guoya, который также нацелен на премиальный сегмент. Подробнее о том, как китайские бренды конкурируют с российскими, можно узнать в материале о выходе Hongqi Guoya на рынок.

Если говорить о перспективах, запуск Senat 900 может стать важным шагом для отечественного автопрома. Модель не только расширяет выбор для покупателей, но и подчеркивает, что российские производители способны создавать современные и технологичные автомобили высокого класса. По имеющимся данным, спрос на премиальные седаны в России стабильно растет, а локальная сборка позволяет удерживать цены на конкурентном уровне. Важно отметить, что развитие дилерской сети и сервисной поддержки станет ключевым фактором успеха новинки. Таким образом, появление Senat 900 может изменить баланс сил в сегменте и дать новый импульс развитию отечественного рынка представительских автомобилей.

Упомянутые модели: Aurus Senat
Упомянутые марки: Aurus
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