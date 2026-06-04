В Петербурге показали новый премиальный седан Senat 900 за 12 млн рублей: какой это "китаец"?

4 июня 2026, 13:45
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Senat 900 официально начал производство в Санкт-Петербурге и уже объявил цены: от 12 млн рублей за пятиместную версию и 12,5 млн за четырехместную. Почему эта новинка важна для рынка, какие опции доступны и что ждет покупателей - разбираемся, что скрыто за цифрами. Мало кто знает, но дилерская сеть только формируется, а первые партнеры уже есть в двух столицах.
Российский рынок премиальных автомобилей пополнился заметной новинкой: стартовало производство седана Senat 900, который сразу вызвал интерес у автолюбителей. Для многих покупателей важна не только цена, но и то, что модель собирают в Санкт-Петербурге, а значит, она адаптирована под российские условия эксплуатации. Стоимость пятиместной версии начинается от 12 млн рублей, а четырехместная обойдется в 12,5 млн. Это предложение сразу выделяет Senat 900 среди конкурентов, ведь в сегменте представительских седанов давно не было отечественных премьер такого уровня. Внешне новинка очень похожа на Hongqi H9, которая, судя по всему, послужила донором. Китайский седан стоит в России сейчас от 5,8 млн рублей за 245-сильную версию.
Важный момент - формирование дилерской сети. Сейчас у марки уже есть партнеры в Москве и Санкт-Петербурге, но компания планирует расширять присутствие по всей стране. Это значит, что в ближайшие месяцы доступность и сервис для покупателей будут только расти. Такой подход может изменить расстановку сил на рынке, где до сих пор доминировали зарубежные бренды.
Техническая начинка Senat 900 также заслуживает внимания. Под капотом установлен бензиновый V6 объемом 3 литра, выдающий 326 л.с. и 450 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат и полный привод, что обеспечивает уверенное движение в любых дорожных условиях. В оснащение входят адаптивная пневмоподвеска, доводчики дверей, четырехзонный климат-контроль, матричная оптика, система кругового обзора и автопарковщик. Такой набор опций редко встречается даже у более дорогих конкурентов.
Официальная премьера Senat 900 прошла на ПМЭФ-2026, где автомобиль сразу привлек внимание экспертов и гостей форума. Не прошли мимо и другие новинки: например, недавно на том же мероприятии был представлен роскошный седан Hongqi Guoya, который также нацелен на премиальный сегмент. Подробнее о том, как китайские бренды конкурируют с российскими, можно узнать в материале о выходе Hongqi Guoya на рынок.
Если говорить о перспективах, запуск Senat 900 может стать важным шагом для отечественного автопрома. Модель не только расширяет выбор для покупателей, но и подчеркивает, что российские производители способны создавать современные и технологичные автомобили высокого класса. По имеющимся данным, спрос на премиальные седаны в России стабильно растет, а локальная сборка позволяет удерживать цены на конкурентном уровне. Важно отметить, что развитие дилерской сети и сервисной поддержки станет ключевым фактором успеха новинки. Таким образом, появление Senat 900 может изменить баланс сил в сегменте и дать новый импульс развитию отечественного рынка представительских автомобилей.
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