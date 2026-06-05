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Автор: Дарья Климова

5 июня 2026, 12:51

Senat вытесняет Mercedes S-класса из корпоративных автопарков крупных компаний

Senat вытесняет Mercedes S-класса из корпоративных автопарков крупных компаний

Российский Senat заменяет старые авто в компаниях и снижает расходы

Senat вытесняет Mercedes S-класса из корпоративных автопарков крупных компаний

На ПМЭФ-2026 стало известно: российский бренд Senat начинает массово вытеснять Mercedes S-класса из автопарков крупных компаний. Почему бизнес выбирает новые машины, какие выгоды и подводные камни ждут владельцев, и что изменится для рынка - объяснил эксперт. Мало кто знает, что цена на Senat почти вдвое ниже немецких конкурентов.

На ПМЭФ-2026 стало известно: российский бренд Senat начинает массово вытеснять Mercedes S-класса из автопарков крупных компаний. Почему бизнес выбирает новые машины, какие выгоды и подводные камни ждут владельцев, и что изменится для рынка - объяснил эксперт. Мало кто знает, что цена на Senat почти вдвое ниже немецких конкурентов.

Российские автолюбители и корпоративные клиенты столкнулись с важным сдвигом на рынке: автомобили Senat начинают массово заменять устаревшие Mercedes S-класса в автопарках крупных компаний. Это событие может изменить расстановку сил в сегменте представительских машин, ведь речь идет не только о смене бренда, но и о пересмотре подхода к обслуживанию и затратам.

Как сообщает «Российская Газета», на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года директор по развитию продукта бренда Senat Анатолий Калицев отметил, что спрос на новые автомобили оказался неожиданно высоким. По его словам, многие крупные компании до сих пор используют Mercedes S-класса с пробегом в 300-400 тысяч километров и даже больше. Такой автопарк уже давно требует обновления, а дефицит новых премиальных моделей западных марок только усилил интерес к отечественным решениям.

Фото: Senat

Производство автомобилей Senat организовано на базе бывшего завода Toyota в Шушарах компанией «СЗПК». Калицев подчеркнул, что по уровню оснащения и функционалу Senat пока уступает немецким премиум-брендам, однако выигрывает по цене: стоимость нового автомобиля составляет около 12 миллионов рублей, тогда как Mercedes S-класса обходится корпоративным клиентам в 25-28 миллионов. Для многих компаний это становится решающим фактором при обновлении автопарка.

Презентация и запуск производства новой марки состоялись в рамках ПМЭФ, что вызвало оживленное обсуждение среди экспертов и представителей бизнеса. Интересно, что на том же форуме ранее обсуждались и другие российские премиальные новинки: например, бренд Aurus представил рестайлинговые версии своих флагманских моделей, о чем подробно рассказывалось в материале о свежих изменениях в линейке Aurus. Это создает впечатление, что отечественный рынок представительских автомобилей переживает настоящий подъем.

Если рассматривать ситуацию шире, становится понятно: массовый переход на Senat может повлиять не только на структуру корпоративных автопарков, но и на сервисную инфраструктуру, рынок запчастей и даже имидж компаний. По имеющимся данным, автомобили Senat уже заинтересовали не только бизнес, но и государственные структуры. Важно отметить, что запуск производства на бывших мощностях Toyota позволил сохранить рабочие места и наладить выпуск машин с учетом российских реалий. В ближайшие годы можно ожидать расширения модельного ряда и появления новых комплектаций, что сделает Senat еще более привлекательным для разных категорий покупателей.

Упомянутые марки: Mercedes
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