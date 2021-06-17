Сенатор, подозреваемый в пьяном вождении, остался без прав и статуса
В мае в Сети появилось видео ДТП с участием автомобиля сенатора и экс-главы региона Олега Королева. На нем видно, как черный Lexus со спущенными шинами врезается в дорожный знак, а затем устраивает несколько аварий. Автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД. От медосвидетельствования политик тогда отказался и заснул в машине.
Сам Олег Королев в разговоре с РБК заявил, что «все было абсолютно не так», у него произошел приступ мерцательной аритмии — «прихватило сердце, резко поднялось давление». По словам сенатора, он с трудом мог различать дорогу, но сумел выехать на обочину, «выпил лекарство» и обратился к сотрудникам ГИБДД, пишет издание gazeta.ru.
Олег Королев с 1998 по 2018 год занимал должность губернатора Липецкой области. Сенатором он работал с ноября 2018 года. «Единая Россия» приостановила членство Королева в рядах партии по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии. 23 июня Совет Федерации рассмотрит заявление о досрочном сложении полномочий Королева.
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