Зачем Pirelli начали встраивать в автомобильные шины датчики размером с монету?

Внутри новых шин Pirelli спрятан сенсор весом всего 13 граммов. Объясняем, зачем шины теперь общаются с компьютером машины по Bluetooth и что это меняет.

Внутри новых шин Pirelli спрятан сенсор весом всего 13 граммов. Объясняем, зачем шины теперь общаются с компьютером машины по Bluetooth и что это меняет.

На скоростном овале Las Vegas Motor Speedway проверяли работу системы при высоких скоростях и экстремальных нагрузках. В демонстрации участвовали два Mercedes-AMG GT 63 S на шинах Pirelli P Zero MS с системой Cyber Tyre. Ее сенсор весит 13 граммов и установлен внутри шины, под беговой дорожкой протектора. Он передает сведения о состоянии шины бортовому компьютеру; для передачи данных используется Bluetooth. Конструкция датчика рассчитана на высокие температуры и боковые перегрузки, а постоянная деформация входит в его рабочий режим. О демонстрации технологии в США сообщила пресс-служба Pirelli.

Устройство фиксирует температуру резины и давление воздуха, измеряет ускорения и распознает конкретную модель установленной шины. Датчик размером примерно с монету имеет толщину около 5 мм. В нем установлен трехосевой акселерометр. Идентификация модели шины даёт возможность электронике учитывать ее характеристики при обработке показаний. Компьютер использует эти данные, чтобы корректировать работу ABS и контроля тяги с учетом сцепления конкретного колеса с дорогой. Интеграцию с автомобильной электроникой Pirelli разрабатывает совместно с Bosch.

Обычная система контроля давления в шинах (TPMS) главным образом предупреждает о снижении давления. Cyber Tyre передает сведения о давлении и температуре, фиксирует ускорения и определяет модель шины. Так электронные алгоритмы получают информацию о ее текущем состоянии и потенциальном сцеплении. Обычные системы ориентируются на косвенные сигналы, например скорость вращения колес или угол поворота руля. Данные Cyber Tyre могут использоваться для настройки ABS и стабилизации, а также для корректировки противобуксовочной системы.

В системе ABS данные Cyber Tyre помогают оценивать точку максимального сцепления конкретной шины. Во время демонстрации проводили торможения с высокой скорости, в том числе примерно с 65 миль/ч, около 105 км/ч. В одном из тестовых заездов, система сократила тормозной путь примерно на 0,5 м по сравнению с обычным ABS. Этот результат относится к конкретному тесту.

Испытания на Las Vegas Motor Speedway проходили при высоких скоростей и значительных нагрузок. Сенсор рассчитан на работу при перепадах температур и постоянной деформации. Сведения о каждой шине позволяют электронике учитывать ее индивидуальную реакцию на ускорение при настройке контроля тяги.

Система дополняет механические узлы автомобиля: она передает компьютеру сведения о шине, а данные обрабатывают программные алгоритмы. Результат зависит от точности этих алгоритмов и надежности беспроводной передачи. Если сигнал задержится или исказится, тормоза и тяга могут скорректироваться с опозданием.

В описании системы возможный выигрыш связывают с ситуациями, когда сцепление меняется в критический момент: при входе в поворот или экстренном торможении на мокром асфальте. Cyber Tyre также может передавать водителю сведения о давлении и температуре. Система фиксирует ускорения и износ протектора, а данные выводит через информационно-развлекательную систему.