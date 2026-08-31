Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Элина Градова

31 августа 2026, 08:52

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах

Важные изменения с 1 сентября 2026 года для всех - от техосмотра и шин до цифрового рубля

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах

В сентябре 2026 года вступают в силу новые законы. Изменения затронут разные сферы жизни. Ожидаются новшества в порядке техосмотра, сфере такси, а также финансов, медицины и образования. Подробности - в нашем материале.

В сентябре 2026 года вступают в силу новые законы. Изменения затронут разные сферы жизни. Ожидаются новшества в порядке техосмотра, сфере такси, а также финансов, медицины и образования. Подробности - в нашем материале.

С наступлением сентября 2026 года в России стартует целый ряд изменений, которые коснутся практически каждого. Новые законы охватывают безопасность на дороге, трудовые отношения, финансовую сферу, медицину и образование. Как сообщает Gazeta.SPb, эти нововведения призваны повысить удобство и безопасность граждан, а также упростить многие процессы.

Новый порядок техосмотра: Госпошлину за внесение данных в базу теперь нужно оплачивать строго до начала процедуры, иначе к диагностике машину не допустят. Из диагностической карты убрали графу с пробегом. При отсутствии бумажного СТС или ПТС оператор может принять электронную выписку из госреестра.

Контроль за операторами ТО: Госавтоинспекция получила право самостоятельно приостанавливать доступ недобросовестных компаний к системе ЕАИСТО (без согласования с Российским союзом автостраховщиков) при выявлении фиктивных диагностических карт.

Правила для такси: Таксисты смогут оформлять полисы обязательного страхования (включая ОСГОП) на один день с привязкой к реальному графику работы.

Режим труда и отдыха профессиональных водителей: Обновлены требования Минтранса: профессиональный отбор теперь разделен на проверку документов и обязательное тестирование практических навыков на транспортном средстве. Снимается ряд жестких ограничений на количество длинных смен для отдельных категорий водителей, при этом сохраняются недельные лимиты рабочего времени.

Шины: С 1 сентября официально разрешено использовать любые типы шин, включая шипованные (летний запрет на шипы действует только с июня по август).

Также стоит отметить корректировки в трудовом законодательстве. Теперь максимальный объем сверхурочной работы увеличен до 240 часов в год, что вдвое больше прежнего лимита. Однако такое расширение возможно только при наличии соответствующего пункта в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Оплата переработок теперь будет рассчитываться по единой схеме: за первые два часа действует коэффициент 1,5, а за последующие - 2. Для сотрудников, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за чрезвычайных ситуаций, предусмотрены дополнительные гарантии: один оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты.

В финансовой сфере с 1 сентября начинается масштабное внедрение цифрового рубля. Крупнейшие банки обязаны предоставить клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, совершать переводы и оплачивать покупки. Один цифровой рубль полностью эквивалентен обычному наличному и безналичному. Кроме того, в этот же день вступает в силу первый в стране закон, регулирующий искусственный интеллект. Документ определяет основные понятия и вводит ответственность за нарушения, связанные с использованием ИИ. Национальная система платежных карт теперь будет передавать данные о финансовых операциях граждан в Росфинмониторинг через различные каналы, включая карты «Мир» и оплату по QR-коду.

Образовательная система также претерпевает изменения. С нового учебного года в школах запрещено использовать мобильные телефоны на уроках, за исключением экстренных случаев. Вместо привычных звонков теперь будут звучать мелодии известных советских и современных композиторов, что должно сделать учебный процесс более приятным и современным.

В медицинской сфере обновляются правила диспансеризации. Теперь в рамках обследования будет проводиться анализ липидного профиля и оценка вероятности развития ишемической болезни сердца. Кроме того, расширяется перечень должностей для медсестер и фельдшеров, а порядок оказания платных медицинских услуг становится более гибким: пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно.

Все эти перемены направлены на повышение качества жизни и безопасности россиян. Уже в ближайшее время граждане смогут оценить преимущества новых правил и процедур, которые затрагивают самые разные стороны повседневной жизни.

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