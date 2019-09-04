Сентябрь для автомобилистов: на что обратить внимание
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Оформление ДТП по европротоколу станет проще
Водителям станет легче оформлять дорожные аварии без вызова сотрудников ГИБДД. Теперь можно будет заполнить извещение о ДТП через портал госуслуг. Электронное извещение отправляется в страховую компанию виновника аварии, а пострадавший получает выплаты по ОСАГО. Однако новые правила не являются принудительными. По желанию можно, как и раньше, заполнить извещение в бумажном виде. Соответствующие изменения зафиксировали в ФЗ 88 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД можно только в том случае, если мнения участников о причинах и обстоятельствах ДТП полностью совпадают. В противном случае необходимо вызывать полицию.
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Прекрасно, что оформление ДТП по европротоколу делают удобнее для водителей. На дорогах часто встречаются мелкие аварии, из-за которых образуются пробки. В этих пробках другие автомобилисты тоже попадают в ДТП. Считаю, что на законодательном уровне нужно обязать водителей самостоятельно оформлять мелкие аварии и незамедлительно освобождать проезжую часть. Но для этого европротокол нужно сделать удобным и понятным. Оформление аварий через портал госуслуг – большой шаг в этом направлении
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Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Изменения в ОСАГО с 1 сентября 2019
Минфин разрешил страховщикам устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов Центробанка. С 1 сентября 2020 года порог сдвинется на 40%. При этом, будут отменены некоторые коэффициенты: с 1 сентября 2019-го коэффициент мощности двигателя, а с 1 сентября 2020-го территориальный коэффициент.
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Чем больше вариативность в границах тарифах, тем более точно можно предлагать цену и более справедливо определять тариф для клиента. Эта реформа положительно влияет на взаимоотношения клиента и страховой компании
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Денис Макаров, директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование»
В сентябре – повышенная внимательность на дорогах
Каждый год накануне 1 сентября Госавтоинспекция России напоминает водителям о важности включения фар ближнего света в дневное время суток. Это связано с тем, что у детей начинается учебный год, за лето их внимание притупляется. Кроме того, за время каникул многие дети забывают Правила дорожного движения. По статистике больше всего ДТП с участием детей и подростков происходят в сентябре.
На основании действующих Правил дорожного движения (ПДД) п.19.5 говорит нам о том, что «в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни». В 2019 году правила в этом отношении не менялись, дневные ходовые огни или ближний свет фар в светлое время суток включать обязательно.
По итогам первого полугодия 2019 года в России произошло 20,4 тыс. ДТП, в которых пострадали пешеходы (21,2 тыс. за аналогичный период 2018-го). Погибли 1775 человек (1969 жертв в 2018-м) и пострадали свыше 19,4 тыс. (почти 20,1 тыс. год назад).
Всего, по данным ГИБДД, число жертв дорожных аварий в первом полугодии 2019-го снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь в ДТП погибли около 6,8 тыс. человек — этот показатель на 5% меньше, чем в 2018-м. Но все равно огромен по сравнению с показателями других европейских стран.
За январь-июнь 2019 года на российских дорогах было травмировано 3,7 тыс. детей-пешеходов в возрасте до 16 лет, 66 детей погибли. В Москве за аналогичный период были травмированы 219 детей.
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