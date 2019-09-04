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4 сентября 2019, 09:53

Сентябрь для автомобилистов: на что обратить внимание

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Фото 1gai.ru
Осень всегда приносит с собой перемены для автомобилистов. По традиции есть приятные, а есть и не очень. Тем не менее, принимать их необходимо. Рассказываем, что изменится для водителей с 1 сентября 2019 года.

Оформление ДТП по европротоколу станет проще

Водителям станет легче оформлять дорожные аварии без вызова сотрудников ГИБДД. Теперь можно будет заполнить извещение о ДТП через портал госуслуг. Электронное извещение отправляется в страховую компанию виновника аварии, а пострадавший получает выплаты по ОСАГО. Однако новые правила не являются принудительными. По желанию можно, как и раньше, заполнить извещение в бумажном виде. Соответствующие изменения зафиксировали в ФЗ 88 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Напомним, что по европротоколу можно оформить ДТП без пострадавших, если в нем участвовали два автомобиля, водители которых вписаны в действующий полис ОСАГО. Участники аварии должны зафиксировать на фото или видео все обстоятельства происшествия, составить схему и освободить проезжую часть.

Оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД можно только в том случае, если мнения участников о причинах и обстоятельствах ДТП полностью совпадают. В противном случае необходимо вызывать полицию.

Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « Прекрасно, что оформление ДТП по европротоколу делают удобнее для водителей. На дорогах часто встречаются мелкие аварии, из-за которых образуются пробки. В этих пробках другие автомобилисты тоже попадают в ДТП. Считаю, что на законодательном уровне нужно обязать водителей самостоятельно оформлять мелкие аварии и незамедлительно освобождать проезжую часть. Но для этого европротокол нужно сделать удобным и понятным. Оформление аварий через портал госуслуг – большой шаг в этом направлении »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
В настоящий момент максимальные выплаты по европротоколу в регионах составляют 100 000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге лимит сдвинуть до 400 000 рублей.

Изменения в ОСАГО с 1 сентября 2019

Минфин разрешил страховщикам устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов Центробанка. С 1 сентября 2020 года порог сдвинется на 40%. При этом, будут отменены некоторые коэффициенты: с 1 сентября 2019-го коэффициент мощности двигателя, а с 1 сентября 2020-го территориальный коэффициент.

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту «максимальные отклонения в 30% и 40% являются оценкой влияния отмены каждого из указанных коэффициентов страховых тарифов и призваны не допустить компенсации недооценки страхового риска у одной категории страхователей за счет страховых премий, уплаченных другой категорией страхователей». Страховщики убеждены, что повышение тарифного коридора на 30-40% к 2020 году позволит устанавливать более справедливые тарифы для всех категорий водителей.

Денис Макаров, директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» « Чем больше вариативность в границах тарифах, тем более точно можно предлагать цену и более справедливо определять тариф для клиента. Эта реформа положительно влияет на взаимоотношения клиента и страховой компании »
Денис Макаров, директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование»

В сентябре – повышенная внимательность на дорогах

Каждый год накануне 1 сентября Госавтоинспекция России напоминает водителям о важности включения фар ближнего света в дневное время суток. Это связано с тем, что у детей начинается учебный год, за лето их внимание притупляется. Кроме того, за время каникул многие дети забывают Правила дорожного движения. По статистике больше всего ДТП с участием детей и подростков происходят в сентябре. 

На основании действующих Правил дорожного движения (ПДД) п.19.5 говорит нам о том, что «в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни». В 2019 году правила в этом отношении не менялись, дневные ходовые огни или ближний свет фар в светлое время суток включать обязательно.

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

Фото взято из открытых источников

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание

 

Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Сентябрь для автомобилистов на что обратить внимание
Штраф за езду в дневное время суток без осветительных приборов составляет 500 рублей. Его можно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней. Таким образом, размер взыскания составляет всего 250 рублей. Однако водителей просят не игнорировать это требование, прежде всего, в целях профилактики детского травматизма на дорогах. Также водителям настоятельно рекомендуют снизить скорость движения в городе до 50 км/ч.

По итогам первого полугодия 2019 года в России произошло 20,4 тыс. ДТП, в которых пострадали пешеходы (21,2 тыс. за аналогичный период 2018-го). Погибли 1775 человек (1969 жертв в 2018-м) и пострадали свыше 19,4 тыс. (почти 20,1 тыс. год назад).

Всего, по данным ГИБДД, число жертв дорожных аварий в первом полугодии 2019-го снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь в ДТП погибли около 6,8 тыс. человек — этот показатель на 5% меньше, чем в 2018-м. Но все равно огромен по сравнению с показателями других европейских стран.

За январь-июнь 2019 года на российских дорогах было травмировано 3,7 тыс. детей-пешеходов в возрасте до 16 лет, 66 детей погибли. В Москве за аналогичный период были травмированы 219 детей.

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Сентябрь для автомобилистов: на что обратить внимание
Оформление ДТП по европротоколу станет прощеВодителям станет легче оформлять дорожные аварии без вызова сотрудников ГИБДД. Теперь можно будет заполнить извещение о ДТП через портал госуслуг. Электронное извещение отправляется в страховую компанию виновника аварии, а пострадавший получает выплаты по ОСАГО. Однако новые правила не являются принудительными. По желанию можно, как и раньше, заполнить извещение в бумажном виде. Соответствующие изменения зафиксировали в ФЗ 88 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». {{gallery_22}} Напомним, что по европротоколу можно оформить ДТП без пострадавших, если в нем участвовали два автомобиля, водители которых вписаны в действующий полис ОСАГО. Участники аварии должны зафиксировать на фото или видео все обстоятельства происшествия, составить схему и освободить проезжую часть.Оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД можно только в том случае, если мнения участников о причинах и обстоятельствах ДТП полностью совпадают. В противном случае необходимо вызывать полицию. {{person_79_Прекрасно, что оформление ДТП по европротоколу делают удобнее для водителей. На дорогах часто встречаются мелкие аварии, из-за которых образуются пробки. В этих пробках другие автомобилисты тоже попадают в ДТП. Считаю, что на законодательном уровне нужно обязать водителей самостоятельно оформлять мелкие аварии и незамедлительно освобождать проезжую часть. Но для этого европротокол нужно сделать удобным и понятным. Оформление аварий через портал госуслуг – большой шаг в этом направлении}} В настоящий момент максимальные выплаты по европротоколу в регионах составляют 100 000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге лимит сдвинуть до 400 000 рублей.Изменения в ОСАГО с 1 сентября 2019Минфин разрешил страховщикам устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов Центробанка. С 1 сентября 2020 года порог сдвинется на 40%. При этом, будут отменены некоторые коэффициенты: с 1 сентября 2019-го коэффициент мощности двигателя, а с 1 сентября 2020-го территориальный коэффициент.{{gallery_205}} Как говорится в пояснительной записке к законопроекту «максимальные отклонения в 30% и 40% являются оценкой влияния отмены каждого из указанных коэффициентов страховых тарифов и призваны не допустить компенсации недооценки страхового риска у одной категории страхователей за счет страховых премий, уплаченных другой категорией страхователей». Страховщики убеждены, что повышение тарифного коридора на 30-40% к 2020 году позволит устанавливать более справедливые тарифы для всех категорий водителей.{{person_237_Чем больше вариативность в границах тарифах, тем более точно можно предлагать цену и более справедливо определять тариф для клиента. Эта реформа положительно влияет на взаимоотношения клиента и страховой компании}}В сентябре – повышенная внимательность на дорогахКаждый год накануне 1 сентября Госавтоинспекция России напоминает водителям о важности включения фар ближнего света в дневное время суток. Это связано с тем, что у детей начинается учебный год, за лето их внимание притупляется. Кроме того, за время каникул многие дети забывают Правила дорожного движения. По статистике больше всего ДТП с участием детей и подростков происходят в сентябре. На основании действующих Правил дорожного движения (ПДД) п.19.5 говорит нам о том, что «в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни». В 2019 году правила в этом отношении не менялись, дневные ходовые огни или ближний свет фар в светлое время суток включать обязательно. {{gallery_1198}} Штраф за езду в дневное время суток без осветительных приборов составляет 500 рублей. Его можно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней. Таким образом, размер взыскания составляет всего 250 рублей. Однако водителей просят не игнорировать это требование, прежде всего, в целях профилактики детского травматизма на дорогах. Также водителям настоятельно рекомендуют снизить скорость движения в городе до 50 км/ч.По итогам первого полугодия 2019 года в России произошло 20,4 тыс. ДТП, в которых пострадали пешеходы (21,2 тыс. за аналогичный период 2018-го). Погибли 1775 человек (1969 жертв в 2018-м) и пострадали свыше 19,4 тыс. (почти 20,1 тыс. год назад).Всего, по данным ГИБДД, число жертв дорожных аварий в первом полугодии 2019-го снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь в ДТП погибли около 6,8 тыс. человек — этот показатель на 5% меньше, чем в 2018-м. Но все равно огромен по сравнению с показателями других европейских стран.За январь-июнь 2019 года на российских дорогах было травмировано 3,7 тыс. детей-пешеходов в возрасте до 16 лет, 66 детей погибли. В Москве за аналогичный период были травмированы 219 детей.
2019-09-04
Автор: Арина Милая
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