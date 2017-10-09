9 октября 2017, 15:39
Сентябрь показал взлет российского авторынка
По итогам прошлого месяца российские автодилеры реализовали 148 371 машину, что на 17,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе-сентябре в стране было продано 1 129 374 новых авто.
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Сентябрь доказал, что является еще одним месяцем на пути восстановления российского рынка. По сравнению с прошлым годом квартальные продажи с июля по сентябрь выросли на существенные 17.7% и в абсолютных цифрах (410 тыс. автомобилей) достигли показателей того же квартала 2 года назад
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Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ
Самой популярной моделью в прошлом месяце стала Kia Rio, которая была продана в количестве 10 446 штук. На второю строчку опустился лидер августа — Lada Granta. В сентябре нынешнего года россияне приобрели 9 098 таких машин. Еще одна отечественная модель – Vesta – на третьей позиции (6 861 шт.). Далее следует Hyundai Solaris (6 581 шт.) и Creta (5 843 шт.). Таким образом, все сентябрьские лидеры имеют российскую сборку.
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