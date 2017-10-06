6 октября 2017, 10:35
Сентябрьские продажи Volvo выросли на 11,2%
По итогам прошлого месяца мировые продажи Volvo составили 53 674 автомобиля, что на 11,2 % выше показателей сентября 2016 года. За первые 9 месяцев текущего года компания реализовала 413 472 машины, увеличив результат на 9%.
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В США Volvo также продемонстрировала рост продаж: 40,7% в сравнении с сентябрем 2016 года. Стабильным спросом пользуются кроссовер XC90, седан S90 и новый кроссовер XC60. В целом продажи в странах Нового Света выросли в сентябре на 36,3%.
В регионе Европа, Ближний Восток и Африка реализация выросла на 0,8% и достигла в сентябре отметки 29 606 автомобилей. За первые 9 месяцев 2017 года рост продаж составил 6,3%, всего было передано 234 852 машины при наибольшем спросе на новый универсал V90 Cross Country, XC60 и XC90.
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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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