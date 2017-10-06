6 октября 2017, 10:35

Сентябрьские продажи Volvo выросли на 11,2%

По итогам прошлого месяца мировые продажи Volvo составили 53 674 автомобиля, что на 11,2 % выше показателей сентября 2016 года. За первые 9 месяцев текущего года компания реализовала 413 472 машины, увеличив результат на 9%.
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В Китае, который является крупнейшим рынком для шведского бренда, продажи в сентябре выросли на 29,8% в сравнении с показателями сентября прошлого года, а количество проданных за месяц автомобилей достигло 11 544 единиц. Растущий спрос обеспечивают, прежде всего XC60, S60L и S90, производимые в самом Китае. В первые 9 месяцев 2017 года рост продаж в Азиатско -Тихоокеанском регионе был наиболее значительным и составил 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В США Volvo также продемонстрировала рост продаж: 40,7% в сравнении с сентябрем 2016 года. Стабильным спросом пользуются кроссовер XC90, седан S90 и новый кроссовер XC60. В целом продажи в странах Нового Света выросли в сентябре на 36,3%.

В регионе Европа, Ближний Восток и Африка реализация выросла на 0,8% и достигла в сентябре отметки 29 606 автомобилей. За первые 9 месяцев 2017 года рост продаж составил 6,3%, всего было передано 234 852 машины при наибольшем спросе на новый универсал V90 Cross Country, XC60 и XC90.

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Сентябрьские продажи Volvo выросли на 11,2%
{{material_121141}} В Китае, который является крупнейшим рынком для шведского бренда, продажи в сентябре выросли на 29,8% в сравнении с показателями сентября прошлого года, а количество проданных за месяц автомобилей достигло 11 544 единиц. Растущий спрос обеспечивают, прежде всего XC60, S60L и S90, производимые в самом Китае. В первые 9 месяцев 2017 года рост продаж в Азиатско -Тихоокеанском регионе был наиболее значительным и составил 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В США Volvo также продемонстрировала рост продаж: 40,7% в сравнении с сентябрем 2016 года. Стабильным спросом пользуются кроссовер XC90, седан S90 и новый кроссовер XC60. В целом продажи в странах Нового Света выросли в сентябре на 36,3%.В регионе Европа, Ближний Восток и Африка реализация выросла на 0,8% и достигла в сентябре отметки 29 606 автомобилей. За первые 9 месяцев 2017 года рост продаж составил 6,3%, всего было передано 234 852 машины при наибольшем спросе на новый универсал V90 Cross Country, XC60 и XC90.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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