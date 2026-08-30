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Автор: Мария Степанова

30 августа 2026, 14:09

Sequoia: новый дом на колесах с роскошью бизнес-класса и продуманной планировкой

Sequoia: новый дом на колесах с роскошью бизнес-класса и продуманной планировкой

37 кв. м роскоши: Канадский дом на колесах Sequoia бросил вызов стереотипам о тесноте

Sequoia: новый дом на колесах с роскошью бизнес-класса и продуманной планировкой

Sequoia — свежая разработка канадских мастеров мобильных домов, которая удивляет просторной планировкой, премиальной отделкой и гибкостью для жизни и работы. Узнайте, чем этот tiny house отличается от других и почему его выбирают для круглогодичного проживания.

Sequoia — свежая разработка канадских мастеров мобильных домов, которая удивляет просторной планировкой, премиальной отделкой и гибкостью для жизни и работы. Узнайте, чем этот tiny house отличается от других и почему его выбирают для круглогодичного проживания.

В мире домов на колесах не так часто появляются модели, которые действительно меняют представление о комфорте и стиле. Но в 2026 году канадская компания Summit Tiny Homes представила Sequoia — дом на колесах, который сразу же привлек внимание поклонников мобильного образа жизни. Этот tiny house не просто очередная попытка уместить максимум в минимуме, а настоящий образец роскоши и продуманности.

Sequoia построен на базе популярной среди любителей tiny living схемы — с гусеничным прицепом (gooseneck). Такая конструкция позволяет получить больше полезного пространства и гибкости, чем классические двухъярусные варианты. Внутри почти 37 квадратных метров (400 квадратных футов) грамотно распределены между двумя спальнями, уютной лаунж-зоной, полноценной кухней и даже отдельным рабочим кабинетом.

Фото: Summit Tiny Homes

Главная спальня расположена в гусеничной части, что обеспечивает легкий доступ по ступеням (а не по крутой лестнице, как в большинстве лофтовых tiny house). Вторая комната на первом этаже может быть как детской, так и полноценным домашним офисом — в демонстрационной версии она оборудована под рабочее пространство с большим столом и отличным естественным освещением благодаря панорамным окнам. При необходимости эта зона легко трансформируется в дополнительную спальню.

Кухня — настоящая гордость Sequoia. Здесь установлены столешницы из массива с живым краем, индивидуальные шкафы и двухсторонняя планировка, позволяющая готовить с комфортом. Отдельный деревянный стол можно перемещать, превращая его то в обеденную зону, то в часть лаунж-пространства. Вся отделка выполнена из натурального дерева, а цветовая гамма выдержана в спокойных пастельных тонах, что создает атмосферу элитного загородного дома.

Фото: Summit Tiny Homes

Вместо стандартной открытой гостиной, как в большинстве tiny house, здесь предусмотрен уютный уголок под спальней, где можно устроиться с книгой или провести вечер за ужином. Скамья в этой зоне оборудована скрытыми ящиками для хранения, а сама планировка позволяет максимально эффективно использовать каждый сантиметр площади.

Ванная комната Sequoia — это отдельная история. Она занимает ширину всего дома, что позволило разместить полноценную столешницу с несколькими шкафами, нишу для стиральной машины и просторную душевую с прозрачными стеклянными перегородками. Такое решение полностью разрушает стереотипы о тесных и неудобных санузлах в мобильных домах.

Над ванной расположен небольшой лофт, куда ведет передвижная лестница. Это отличное место для хранения крупногабаритных вещей, что особенно важно для длительных путешествий или постоянного проживания.

Sequoia рассчитан на суровые канадские зимы и жаркое лето, поэтому его можно использовать в самых разных климатических условиях. Дом отлично подойдет как для семей с детьми, так и для современных пар, работающих удаленно. Благодаря гибкой планировке, он легко адаптируется под изменяющиеся потребности владельцев.

Стоимость базовой версии Sequoia начинается от 195 000 канадских долларов (примерно 144 000 долларов США), а полностью укомплектованный вариант с премиальной отделкой обойдется в 245 000 канадских долларов (около 181 000 долларов США). Это серьезная инвестиция, но за эти деньги вы получаете не просто дом на колесах, а полноценное жилье бизнес-класса, готовое к жизни круглый год.

Sequoia — это не просто очередной tiny house, а настоящий вызов привычным представлениям о мобильном жилье. Простор, свет, натуральные материалы и продуманная эргономика делают его одним из самых интересных предложений 2025 года для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать комфортом.

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