Почему заправка бензином К5 превратилась в лотерею: что на самом деле заливают на АЗС

Как на АЗС скрывают реальный класс бензина: что показала независимая экспертиза 40 заправок

Проверка топлива заставила присмотреться к привычным заправкам. В разборе журнала «За рулем» приведены цифры лабораторных измерений и описан отбор проб. Рассказываем, что показали результаты для разных классов бензина.

Проверка топлива заставила присмотреться к привычным заправкам. В разборе журнала «За рулем» приведены цифры лабораторных измерений и описан отбор проб. Рассказываем, что показали результаты для разных классов бензина.

Самый высокий результат анализа составил 169 мг/кг при заявленном К5. Такую пробу журналисты zr.ru взяли на АЗС «НТК Нефть» в Калужской области: по содержанию серы топливо соответствовало К2. Для этого класса нормативный предел составляет 500 мг/кг; у К3 он равен 150 мг/кг, у К4 - 50 мг/кг, а у К5 - 10 мг/кг.

Еще одно заметное расхождение обнаружили в Подмосковье. На заправке «Фаворит» вместо заявленного К5 прибор показал 83 мг серы на килограмм, что соответствует уровню К3. Всего несоответствия заявленному пятому классу выявили на шести из 40 проверенных АЗС. Еще три пробы оказались у верхней границы допустимого значения.

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин собрал образцы в 15 регионах и передал их на анализ в МИЦ ГСМ. Проверяли только содержание серы, поэтому результаты не дают полной оценки качества топлива по всем параметрам, например по октановому числу, бензолу и углеводородному составу. Сера важна для работы систем очистки выхлопа, однако одного этого показателя недостаточно, чтобы описать все эксплуатационные свойства бензина. По итогам выборки несоответствие заявленному К5 зафиксировали на шести из 40 станций; эти цифры относятся именно к проверенным АЗС.

В документах большинства АЗС значился К5. Класс К4 указали только дважды: для АИ-92 на «Татнефть» в Москве и для АИ-95 на независимой заправке во Владимирской области. При разрешенном для К4 пределе в 50 мг/кг московский образец содержал 12 мг/кг, то есть почти укладывался в нормы К5.

Экологические классы топлива соотносятся с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011. Постановление правительства № 976 предусматривает временный режим выпуска и обращения бензина и дизельного топлива классов К2-К5 до 1 июля 2027 года при соблюдении установленных условий. С 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года низшие экологические классы также допускаются к розничному обороту. Разрешение продавать топливо низшего класса не отменяет требования достоверно указывать его класс на АЗС и в документах на продукт.