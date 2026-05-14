«Сброс» аккумулятора при ДТП: гениальная защита или скрытый риск для владельца?

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 09:29

Seres внедряет уникальную систему аварийного отсоединения батареи в электромобилях

Компания Seres Automotive удивила рынки: инженеры разработали механизм, который сам отсоединяет тяговую батарею электромобиля при серьезном ДТП. Это решение может изменить подход к безопасности на дорогах. Почему это важно для владельцев электрокаров и какие вопросы остались без ответа - разбираемся, что стоит за патентом.

Российских автомобилистов ждет важное новшество: Seres Automotive официально запатентовала технологию, способную повысить безопасность электромобилей в случае аварии. Теперь при столкновении аккумуляторная батарея может быть автоматически отсоединена от кузова, что значительно снижает риск возгорания и поражения током для пассажиров. Это решение особенно актуально на фоне роста числа электрокаров на дорогах России и увеличения числа ДТП с их участием.

Как сообщает Chinaevhome, патент на устройство был зарегистрирован 8 мая 2026 года, а сама заявка подана еще в ноябре 2023 года. Инженеры Seres Automotive предложили конструкцию, в которой передний и задний опорные узлы работают синхронно с электрическим толкателем. Вдоль периметра батареи размещены специальные стойки и втулки, а при угрозе серьезного ДТП электрический толкатель приводит в движение направляющую пластину и стержень, которые разблокируют крепление батарейного блока. Вся процедура происходит автоматически, без участия водителя или пассажиров.

Главная задача новинки - минимизировать последствия аварии для людей и самого автомобиля. При сильном ударе батарея отсоединяется от кузова, что позволяет избежать короткого замыкания и возгорания, а также защищает пассажиров от возможного поражения электрическим током. Однако остается открытым вопрос: как система определяет степень тяжести аварии и не приведет ли срабатывание механизма при незначительном столкновении к дополнительным расходам для владельца. Ведь стоимость тяговой батареи составляет до половины цены всего электромобиля, и вернуть ее на место после срабатывания устройства, скорее всего, будет невозможно.

Эксперты отмечают, что подобные технологии могут стать новым стандартом для электромобилей, особенно с учетом того, что вопросы безопасности аккумуляторов часто вызывают опасения у покупателей. Важно помнить, что ранее Seres уже удивляла необычными патентами - например, автомобильным туалетом. А вот проблемы с аккумуляторами в новых китайских авто, которые массово поступают к дилерам, уже обсуждались в материалах - например, в публикации о массовых сбоях батарей у новых машин из КНР, где эксперты объясняли, почему свежие авто требуют срочной замены аккумулятора и какие риски это несет (подробности о массовых сбоях аккумуляторов).

Пока не ясно, насколько быстро производители электромобилей внедрят подобные решения в серийные модели и как это скажется на стоимости обслуживания. Но очевидно, что Seres Automotive делает ставку на безопасность и технологические инновации, которые могут изменить рынок электрокаров в ближайшие годы.

Упомянутые марки: Seres, Aito / Seres
Похожие материалы Серес, Аито

