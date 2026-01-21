Дорожный инцидент у Петропавловской крепости — что известно о пострадавших

Серьезная авария с переворотом Geely на Кронверкской набережной в Петербурге

Утро в центре Петербурга ознаменовалось громкой аварией. Внедорожник оказался на крыше. На месте работали экстренные службы. Подробности происшествия выясняются.

В воскресное утро на Кронверкской набережной, неподалеку от Петропавловской крепости, произошла серьезная авария с участием внедорожника Geely. По информации Piter.tv, автомобиль двигался в сторону проспекта Добролюбова, когда внезапно столкнулся с препятствием на дороге.

Сила удара оказалась настолько значительной, что внедорожник перевернулся и оказался на крыше. В результате происшествия пострадали два человека: мужчина 1963 года рождения, находившийся за рулем, и пассажир - ребенок 2014 года рождения. Оба были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия сразу же начали работу сотрудники ГАИ Петроградского района. Они оцепили участок, чтобы обеспечить безопасность движения и провести необходимые следственные действия. Причины аварии пока не установлены, однако известно, что дорожные условия в этот день были сложными из-за утреннего гололеда и ограниченной видимости.

Очевидцы отмечают, что момент аварии вызвал настоящий переполох среди прохожих и других водителей. Многие остановились, чтобы помочь пострадавшим выбраться из перевернутого автомобиля до прибытия экстренных служб. Благодаря слаженным действиям спасателей и очевидцев, удалось избежать более тяжелых последствий.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе проверяют техническое состояние транспортного средства и анализируют возможные нарушения скоростного режима. По предварительным данным, других участников в аварии не было, а движение на участке временно ограничили для проведения работ по эвакуации машины и уборке дорожного полотна.

Дорожные происшествия в центре города всегда вызывают широкий общественный резонанс, особенно когда в них страдают дети. Водителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность, особенно в зимний период, когда погодные условия могут резко ухудшиться.