Дорожный инцидент у Петропавловской крепости — что известно о пострадавших

21 января 2026, 19:26
Серьезная авария с переворотом Geely на Кронверкской набережной в Петербурге
Серьезная авария с переворотом Geely на Кронверкской набережной в Петербурге
Утро в центре Петербурга ознаменовалось громкой аварией. Внедорожник оказался на крыше. На месте работали экстренные службы. Подробности происшествия выясняются.
В воскресное утро на Кронверкской набережной, неподалеку от Петропавловской крепости, произошла серьезная авария с участием внедорожника Geely. По информации Piter.tv, автомобиль двигался в сторону проспекта Добролюбова, когда внезапно столкнулся с препятствием на дороге.
Сила удара оказалась настолько значительной, что внедорожник перевернулся и оказался на крыше. В результате происшествия пострадали два человека: мужчина 1963 года рождения, находившийся за рулем, и пассажир - ребенок 2014 года рождения. Оба были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
На месте происшествия сразу же начали работу сотрудники ГАИ Петроградского района. Они оцепили участок, чтобы обеспечить безопасность движения и провести необходимые следственные действия. Причины аварии пока не установлены, однако известно, что дорожные условия в этот день были сложными из-за утреннего гололеда и ограниченной видимости.
Очевидцы отмечают, что момент аварии вызвал настоящий переполох среди прохожих и других водителей. Многие остановились, чтобы помочь пострадавшим выбраться из перевернутого автомобиля до прибытия экстренных служб. Благодаря слаженным действиям спасателей и очевидцев, удалось избежать более тяжелых последствий.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе проверяют техническое состояние транспортного средства и анализируют возможные нарушения скоростного режима. По предварительным данным, других участников в аварии не было, а движение на участке временно ограничили для проведения работ по эвакуации машины и уборке дорожного полотна.
Дорожные происшествия в центре города всегда вызывают широкий общественный резонанс, особенно когда в них страдают дети. Водителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность, особенно в зимний период, когда погодные условия могут резко ухудшиться.
Похожие материалы Джили
-
22.01.2026, 18:44
Госдума отклонила смягчение правил тонировки передних стекол в 2026 году
В Госдуме рассмотрели инициативу о снижении требований к тонировке. Депутаты не поддержали изменения. Обсуждение вызвало споры среди экспертов. Подробности решения и его последствия - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 18:05
Онлайн-навигаторы 2026: скрытые возможности, которые меняют стиль вождения — возможно вы этого не знали
Онлайн-навигаторы 2026 года умеют больше, чем кажется. Некоторые функции остаются незамеченными даже у опытных водителей. Разбираемся, как новые опции делают поездки проще. Не все нюансы очевидны с первого взгляда.Читать далее
-
22.01.2026, 17:38
Почему получение водительских прав стало сложнее: взгляд на реформу автошкол
Водители сталкиваются с неожиданными трудностями при обучении. Причины неочевидны и вызывают вопросы. Эксперты раскрывают детали происходящего. Власти ищут пути решения ситуации.Читать далее
-
22.01.2026, 17:31
Android Auto 16.0: новый дизайн и волнистый прогресс-бар уже в автомобилях — чем удивит обновление
Android Auto 16.0 удивляет свежим визуальным стилем и удобством. Новая волна изменений уже в салонах. Грядут виджеты и искусственный интеллект Gemini. Что еще готовит Google - узнаете в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:14
Врачи назвали глазные капли, которые могут быть опасны для водителей
Некоторые глазные капли способны ухудшить зрение и реакцию водителя. Врачи раскрыли, какие препараты могут стать причиной аварии. Не все лекарства безопасны для тех, кто садится за руль. Проверьте, что вы используете.Читать далее
-
22.01.2026, 17:03
Почему задний привод зимой не так страшен, как принято думать
Заднеприводные авто пугают многих зимой, но современные технологии меняют правила игры. Системы стабилизации и правильные шины делают вождение безопаснее. Неожиданные нюансы раскрывают новые стороны привычных страхов.Читать далее
-
22.01.2026, 15:48
Россия готовит новые правила для беспилотных автомобилей и трамваев
В России обсуждают закон о беспилотниках. Новые требования коснутся всех производителей. Ответственность за аварии изменится. Внедрение технологий обещает неожиданные последствия.Читать далее
-
22.01.2026, 14:59
В 2026 году проезд по платным трассам может подорожать из-за инфляции и расходов
В 2026 году тарифы на платных трассах могут измениться. Причина - инфляция и рост затрат. Решение пока не принято. Водителей ждет непростая развязка. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 09:17
Национальный автосоюз требует ужесточить наказание за ксеноновые фары и мигающие стопы
В России обсуждают новые меры против ксеноновых фар и нестандартных стоп-сигналов. Водителей могут ждать серьезные санкции. Почему автосоюз настаивает на ужесточении наказаний - подробности в материале.Читать далее
-
21.01.2026, 19:23
Почему на кольцевых развязках в России до сих пор царит хаос и аварии — названа причина
С 2017 года на кольцевых перекрестках действует новое правило приоритета. Но дорожные знаки и сигналы часто противоречат друг другу. Ошибки с поворотниками и перестроениями приводят к авариям. Почему ситуация не меняется?Читать далее
Похожие материалы Джили
-
22.01.2026, 18:44
Госдума отклонила смягчение правил тонировки передних стекол в 2026 году
В Госдуме рассмотрели инициативу о снижении требований к тонировке. Депутаты не поддержали изменения. Обсуждение вызвало споры среди экспертов. Подробности решения и его последствия - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 18:05
Онлайн-навигаторы 2026: скрытые возможности, которые меняют стиль вождения — возможно вы этого не знали
Онлайн-навигаторы 2026 года умеют больше, чем кажется. Некоторые функции остаются незамеченными даже у опытных водителей. Разбираемся, как новые опции делают поездки проще. Не все нюансы очевидны с первого взгляда.Читать далее
-
22.01.2026, 17:38
Почему получение водительских прав стало сложнее: взгляд на реформу автошкол
Водители сталкиваются с неожиданными трудностями при обучении. Причины неочевидны и вызывают вопросы. Эксперты раскрывают детали происходящего. Власти ищут пути решения ситуации.Читать далее
-
22.01.2026, 17:31
Android Auto 16.0: новый дизайн и волнистый прогресс-бар уже в автомобилях — чем удивит обновление
Android Auto 16.0 удивляет свежим визуальным стилем и удобством. Новая волна изменений уже в салонах. Грядут виджеты и искусственный интеллект Gemini. Что еще готовит Google - узнаете в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:14
Врачи назвали глазные капли, которые могут быть опасны для водителей
Некоторые глазные капли способны ухудшить зрение и реакцию водителя. Врачи раскрыли, какие препараты могут стать причиной аварии. Не все лекарства безопасны для тех, кто садится за руль. Проверьте, что вы используете.Читать далее
-
22.01.2026, 17:03
Почему задний привод зимой не так страшен, как принято думать
Заднеприводные авто пугают многих зимой, но современные технологии меняют правила игры. Системы стабилизации и правильные шины делают вождение безопаснее. Неожиданные нюансы раскрывают новые стороны привычных страхов.Читать далее
-
22.01.2026, 15:48
Россия готовит новые правила для беспилотных автомобилей и трамваев
В России обсуждают закон о беспилотниках. Новые требования коснутся всех производителей. Ответственность за аварии изменится. Внедрение технологий обещает неожиданные последствия.Читать далее
-
22.01.2026, 14:59
В 2026 году проезд по платным трассам может подорожать из-за инфляции и расходов
В 2026 году тарифы на платных трассах могут измениться. Причина - инфляция и рост затрат. Решение пока не принято. Водителей ждет непростая развязка. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 09:17
Национальный автосоюз требует ужесточить наказание за ксеноновые фары и мигающие стопы
В России обсуждают новые меры против ксеноновых фар и нестандартных стоп-сигналов. Водителей могут ждать серьезные санкции. Почему автосоюз настаивает на ужесточении наказаний - подробности в материале.Читать далее
-
21.01.2026, 19:23
Почему на кольцевых развязках в России до сих пор царит хаос и аварии — названа причина
С 2017 года на кольцевых перекрестках действует новое правило приоритета. Но дорожные знаки и сигналы часто противоречат друг другу. Ошибки с поворотниками и перестроениями приводят к авариям. Почему ситуация не меняется?Читать далее