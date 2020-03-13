13 марта 2020, 16:47
Сергей Половцев предложил не мести всех нарушителей одной метлой
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С 12 марта петербургским водителям начали выписывать штрафы за неоплаченную парковку в Центральном районе. По правилам водитель обязан внести плату в течение 15 минут, иначе – штраф в размере 3 000 рублей. Актер Сергей Половцев призвал не штрафовать водителей, которые привезли детей в школу или детсад.
Фото: spb.kp.ru
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С 12 марта соответствующие поправки вступили в силу и несознательных водителей начали штрафовать. Наказывают как водителей, которые вовсе проигнорировали оплату парковки, а также тех, кто не успел оплатить место в течение первых 15 минут стоянки или превысил оплаченное время более, чем на 10 минут.
Редакция Nation News связалась с российским актером Александром Половцевым, известным по роли майора Соловца в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он рассказал, что подобная ответственность практикуется во многих российских городах. Однако, если люди привозят детей в детский сад или еще куда-то, они останавливаются на короткое время, и штрафовать их было бы неправильно. Он предложил доработать правила платной парковки и «не мести все одной метлой».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Да им только штрафы осталось повысить, им же конституцию надо менять, вот после и повысят, своего не упустят
Да, видел уже умников, которые резину начали менять. Я после того, как в конце апреля попал на трассе на летней резине под снег, больше не тороплюсь с этим делом.
Подушек маловато, да и кондей тоже радости не доставляет, а так стартовая цена очень даже привлекательная
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