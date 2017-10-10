Серийная версия BMW X2 замечена без камуфляжа
Экстерьер X2 получил основные черты одноименного концепта, который дебютировал на автосалоне в Париже в 2016 году. Отличия заключаются в спортивном дизайне бамперов серийной версии и иной головной оптикой. Также создатели изменили линию остекления для улучшения обзора. «Фишкой» стал логотип марки, расположенный на задней стойке.
Кроссовер создан на переднеприводной модульной платформе UKL1. На этой же архитектуре построен младший «брат» X1. Позже производитель намерен выпустить полноприводную вариацию модели.
По предварительной информации, в моторную линейку войдут 2-литровые турбированные дизели, выдающие 150, 190 и 230 л.с. Двигатели будут работать в паре с 6-скоростной «механикой» или автоматической коробкой передач. Бензиновая гамма будет представлена 2-литровым двигателем на 192 «лошади». Позже компания представит топовое исполнение с таким же мотором, форсированным до 300 «лошадей».
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