10 октября 2017, 20:34

Серийная версия BMW X2 замечена без камуфляжа

Новый компактный кроссовер BMW X2 запечатлен фотошпионами почти без камуфляжной пленки на кузове. Новинка составит конкуренцию Audi Q2 и Volvo XC40. Паркетник будет ориентирован на молодежную аудиторию.
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  Серийная версия BMW X2 замечена без камуфляжа BMW Серийная версия BMW X2 замечена без камуфляжа BMW Серийная версия BMW X2 замечена без камуфляжа BMW Серийная версия BMW X2 замечена без камуфляжа
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Ожидается, что официальная премьера автомобиля состоится на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в декабре. По второй версии, BMW привезет новинку на Детройтский автосалон в январе следующего года. Серийная сборка модели будет налажена на заводе компании в Регенсбурге. В настоящее время это предприятие выпускает паркетник X1.

Экстерьер X2 получил основные черты одноименного концепта, который дебютировал на автосалоне в Париже в 2016 году. Отличия заключаются в спортивном дизайне бамперов серийной версии и иной головной оптикой. Также создатели изменили линию остекления для улучшения обзора. «Фишкой» стал логотип марки, расположенный на задней стойке.

Кроссовер создан на переднеприводной модульной платформе UKL1. На этой же архитектуре построен младший «брат» X1. Позже производитель намерен выпустить полноприводную вариацию модели.

По предварительной информации, в моторную линейку войдут 2-литровые турбированные дизели, выдающие 150, 190 и 230 л.с. Двигатели будут работать в паре с 6-скоростной «механикой» или автоматической коробкой передач. Бензиновая гамма будет представлена 2-литровым двигателем на 192 «лошади». Позже компания представит топовое исполнение с таким же мотором, форсированным до 300 «лошадей».

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Отзывы по теме
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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Серийная версия BMW X2 замечена без камуфляжа
{{material_121265}}Ожидается, что официальная премьера автомобиля состоится на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в декабре. По второй версии, BMW привезет новинку на Детройтский автосалон в январе следующего года. Серийная сборка модели будет налажена на заводе компании в Регенсбурге. В настоящее время это предприятие выпускает паркетник X1.Экстерьер X2 получил основные черты одноименного концепта, который дебютировал на автосалоне в Париже в 2016 году. Отличия заключаются в спортивном дизайне бамперов серийной версии и иной головной оптикой. Также создатели изменили линию остекления для улучшения обзора. «Фишкой» стал логотип марки, расположенный на задней стойке.Кроссовер создан на переднеприводной модульной платформе UKL1. На этой же архитектуре построен младший «брат» X1. Позже производитель намерен выпустить полноприводную вариацию модели. По предварительной информации, в моторную линейку войдут 2-литровые турбированные дизели, выдающие 150, 190 и 230 л.с. Двигатели будут работать в паре с 6-скоростной «механикой» или автоматической коробкой передач. Бензиновая гамма будет представлена 2-литровым двигателем на 192 «лошади». Позже компания представит топовое исполнение с таким же мотором, форсированным до 300 «лошадей».
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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