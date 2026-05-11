Российский авиапром выходит на финишную прямую - когда ждать новые лайнеры

Серийное производство МС-21 стартует в 2027 году: планы «Ростеха»

В ближайшие годы ожидаются важные перемены в авиаотрасли. Ведутся работы по запуску новых моделей. Эксперты обсуждают сроки и перспективы. Следите за развитием событий.

В российской авиационной отрасли наметились значимые перемены: госкорпорация «Ростех» обозначила четкие сроки завершения сертификационных испытаний самолета МС-21 и перехода к его массовому производству. Глава корпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что уже выполнена треть необходимых испытательных полетов, а завершение сертификации ожидается в первом квартале 2027 года, выяснил abn.agency. После этого планируется приступить к серийному выпуску новых лайнеров.

Ранее представители Минпромторга также отмечали, что сроки получения сертификата на МС-21 могут быть скорректированы. В апреле 2026 года министр Антон Алиханов заявлял, что министерство рассчитывает получить все необходимые документы к октябрю 2026 года, однако не исключал возможных задержек из-за сложностей с отдельными системами самолета. По его словам, некоторые разработчики не уложились в график, и по ряду направлений отставание достигло года.

Несмотря на эти трудности, планы по запуску серийного производства остаются в силе. Поставки первых серийных МС-21 намечены на 2026-2027 годы. Как уточнял заместитель министра промышленности и торговли Геннадий Абраменков, «Аэрофлот» станет первым получателем новой партии самолетов - компания заключила твердый контракт на 18 лайнеров.

Эксперты отмечают, что успешная реализация этих планов позволит укрепить позиции отечественного авиапрома и снизить зависимость от зарубежных производителей. В ближайшие годы МС-21 должен стать одним из ключевых игроков на внутреннем рынке пассажирских перевозок, а также повысить конкурентоспособность российских авиакомпаний.

Таким образом, запуск серийного производства МС-21 в 2027 году может стать важной вехой для всей отрасли, открывая новые возможности для развития гражданской авиации в России.