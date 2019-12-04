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4 декабря 2019, 16:08

Серийное производство обновленной Lada 4x4 задерживается

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В ближайшее время появления в дилерских шоу-румах обновленной Lada 4x4 можно не ждать. Серийное производство новинки пока не запущено. Внедорожники, выпускавшиеся на АвтоВАЗе на протяжении последней недели, нуждаются в доработке и к дилерам не поступят.
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Как удалось выяснить журналистам портала «Лада. Онлайн» от источника, близкого к АвтоВАЗу, обновленные внедорожники Lada 4x4 в течение последней недели выпускались как серийные, но на машинах были выявлены моменты, требующие доработки. Поэтому АвтоВАЗ принял решение изменить статус автомобилей на «предсерийный». Дилерам их отгружать не будут.

Сборка предсерийных машин на предприятии продолжается. До конца года планируется выпустить 2,5 тысячи внедорожников. Сроки начала серийного производства пока не сообщаются. Отвечая на вопрос журналистов, руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский лаконично сообщил: «Серийное производство Lada 4x4 еще не стартовало».

Обновленный 4x4 получит переработанную центральную консоль, электропривод наружных зеркал и, как минимум, одну боковую подушку безопасности. По уточненным данным, штатные противотуманки положены только версии Urban, а подголовники на диване второго ряда - только трехдверным внедорожникам, в пятидверных «Нивах» их не будет даже у «Урбана». Чуть позже на Lada 4x4 начнут устанавливать новый руль с фронтальной подушкой безопасности.

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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
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Серийное производство обновленной Lada 4x4 задерживается
{{material_128246}}Как удалось выяснить журналистам портала «Лада. Онлайн» от источника, близкого к АвтоВАЗу, обновленные внедорожники Lada 4x4 в течение последней недели выпускались как серийные, но на машинах были выявлены моменты, требующие доработки. Поэтому АвтоВАЗ принял решение изменить статус автомобилей на «предсерийный». Дилерам их отгружать не будут.Сборка предсерийных машин на предприятии продолжается. До конца года планируется выпустить 2,5 тысячи внедорожников. Сроки начала серийного производства пока не сообщаются. Отвечая на вопрос журналистов, руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский лаконично сообщил: «Серийное производство Lada 4x4 еще не стартовало».Обновленный 4x4 получит переработанную центральную консоль, электропривод наружных зеркал и, как минимум, одну боковую подушку безопасности. По уточненным данным, штатные противотуманки положены только версии Urban, а подголовники на диване второго ряда - только трехдверным внедорожникам, в пятидверных «Нивах» их не будет даже у «Урбана». Чуть позже на Lada 4x4 начнут устанавливать новый руль с фронтальной подушкой безопасности.
2019-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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