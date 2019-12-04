4 декабря 2019, 16:08
Серийное производство обновленной Lada 4x4 задерживается
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В ближайшее время появления в дилерских шоу-румах обновленной Lada 4x4 можно не ждать. Серийное производство новинки пока не запущено. Внедорожники, выпускавшиеся на АвтоВАЗе на протяжении последней недели, нуждаются в доработке и к дилерам не поступят.
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Сборка предсерийных машин на предприятии продолжается. До конца года планируется выпустить 2,5 тысячи внедорожников. Сроки начала серийного производства пока не сообщаются. Отвечая на вопрос журналистов, руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский лаконично сообщил: «Серийное производство Lada 4x4 еще не стартовало».
Обновленный 4x4 получит переработанную центральную консоль, электропривод наружных зеркал и, как минимум, одну боковую подушку безопасности. По уточненным данным, штатные противотуманки положены только версии Urban, а подголовники на диване второго ряда - только трехдверным внедорожникам, в пятидверных «Нивах» их не будет даже у «Урбана». Чуть позже на Lada 4x4 начнут устанавливать новый руль с фронтальной подушкой безопасности.
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