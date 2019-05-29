29 мая 2019, 00:34
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
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Первый серийный электромобиль компании Honda, лаконично названный Honda e, получит камеры вместо классических боковых зеркал заднего вида. Таким образом, новинка станет третьей серийной моделью в мире, лишившейся стандартных наружных зеркал.
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Электрокары Honda e, предназначенные для японского рынка, получат виртуальные зеркала уже в базовой комплектации. Камеры установят на дверях чуть ниже традиционного места крепления обычных зеркал. Сами камеры достаточно компактные и не будут выступать за габариты электромобиля. При этом они способны обеспечить лучшую обзорность, немного снизить аэродинамическое сопротивление автомобиля и существенно уменьшить шум от ветра. Объективы не боятся влаги и утоплены внутрь корпусов для защиты от механических повреждений.
В салоне по краям передней панели появятся два 6-дюймовых экранчика, на которые будет выводиться изображение с боковых камер. Водитель сможет выбирать из двух режимов отображения информации: стандартного и широкоформатного. Яркость картинки настраивается автоматически. Публичный дебют серийного электрокара Honda e должен состояться в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Продажи стартуют в 2020 году, но уже сейчас компания принимает предварительные заявки. За пределами Японии Honda e с виртуальными зеркалами, разумеется, продаваться не будет.
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