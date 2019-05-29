29 мая 2019, 00:34

Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал

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Первый серийный электромобиль компании Honda, лаконично названный Honda e, получит камеры вместо классических боковых зеркал заднего вида. Таким образом, новинка станет третьей серийной моделью в мире, лишившейся стандартных наружных зеркал.
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
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Пионерами виртуальных зеркал заднего вида стали Audi e-tron и Lexus ES. Причем фактически ездить на таких автомобилях можно только в Японии. В остальных странах пока нет законодательной базы для подобных технических устройств, а значит пользоваться ими нельзя.

Электрокары Honda e, предназначенные для японского рынка, получат виртуальные зеркала уже в базовой комплектации. Камеры установят на дверях чуть ниже традиционного места крепления обычных зеркал. Сами камеры достаточно компактные и не будут выступать за габариты электромобиля. При этом они способны обеспечить лучшую обзорность, немного снизить аэродинамическое сопротивление автомобиля и существенно уменьшить шум от ветра. Объективы не боятся влаги и утоплены внутрь корпусов для защиты от механических повреждений.

В салоне по краям передней панели появятся два 6-дюймовых экранчика, на которые будет выводиться изображение с боковых камер. Водитель сможет выбирать из двух режимов отображения информации: стандартного и широкоформатного. Яркость картинки настраивается автоматически. Публичный дебют серийного электрокара Honda e должен состояться в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Продажи стартуют в 2020 году, но уже сейчас компания принимает предварительные заявки. За пределами Японии Honda e с виртуальными зеркалами, разумеется, продаваться не будет.

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Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
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Форум Honda Pilot
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
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Серийный электрокар Honda e лишится боковых зеркал
{{material_124468}}Пионерами виртуальных зеркал заднего вида стали Audi e-tron и Lexus ES. Причем фактически ездить на таких автомобилях можно только в Японии. В остальных странах пока нет законодательной базы для подобных технических устройств, а значит пользоваться ими нельзя.Электрокары Honda e, предназначенные для японского рынка, получат виртуальные зеркала уже в базовой комплектации. Камеры установят на дверях чуть ниже традиционного места крепления обычных зеркал. Сами камеры достаточно компактные и не будут выступать за габариты электромобиля. При этом они способны обеспечить лучшую обзорность, немного снизить аэродинамическое сопротивление автомобиля и существенно уменьшить шум от ветра. Объективы не боятся влаги и утоплены внутрь корпусов для защиты от механических повреждений.В салоне по краям передней панели появятся два 6-дюймовых экранчика, на которые будет выводиться изображение с боковых камер. Водитель сможет выбирать из двух режимов отображения информации: стандартного и широкоформатного. Яркость картинки настраивается автоматически. Публичный дебют серийного электрокара Honda e должен состояться в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Продажи стартуют в 2020 году, но уже сейчас компания принимает предварительные заявки. За пределами Японии Honda e с виртуальными зеркалами, разумеется, продаваться не будет.
2019-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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