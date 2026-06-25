Удар на 56 км/ч и боковой тест: чем впечатлили испытания электромобиля «Атом»

Серийный электромобиль «Атом» успешно прошел сертификационные краш-тесты

Краш-тесты нового российского электромобиля «Атом» завершились на полигоне НАМИ, и их итоги уже вызвали интерес у экспертов. Испытания показали, как отечественная разработка справляется с реальными аварийными ситуациями. Почему эти результаты важны для будущих владельцев и что еще скрывают подробности тестов - разбираемся в материале.

Краш-тесты нового российского электромобиля «Атом» завершились на полигоне НАМИ, и их итоги уже вызвали интерес у экспертов. Испытания показали, как отечественная разработка справляется с реальными аварийными ситуациями. Почему эти результаты важны для будущих владельцев и что еще скрывают подробности тестов - разбираемся в материале.

Для российских автомобилистов новость о прохождении сертификационных краш-тестов электромобилем «Атом» имеет особое значение: речь идет не только о безопасности, но и о доверии к отечественным разработкам. В условиях, когда рынок новых машин переживает перемены, появление модели, успешно выдержавшей серьезные испытания, может стать важным аргументом при выборе автомобиля.

Как сообщает пресс-служба компании, испытания проходили на полигоне НАМИ с участием двух серийных электромобилей. Первый автомобиль подвергли фронтальному удару с 40-процентным перекрытием на скорости 56 км/ч, что соответствует международному стандарту. В ходе теста оценивали не только деформацию кузова, но и работу подушек безопасности, смещение сидений, целостность пассажирского отсека, а также сохранность высоковольтной батареи. Особое внимание уделили возможности открыть двери после столкновения - этот параметр часто становится критическим в реальных авариях.

Второй тест имитировал боковое столкновение с тележкой массой 950 кг на скорости 50 км/ч. Здесь проверяли, насколько хорошо защищены пассажиры при ударе сбоку: следили за раскрытием боковых подушек и шторок, изменением объема салона и сохранением геометрии кузова. По итогам обоих испытаний все системы сработали штатно - подушки и ремни безопасности раскрылись вовремя, шторки закрыли стекла, а двери остались доступными для открытия даже после сильного удара.

Инженеры «Атома» сделали ставку на собственную силовую архитектуру кузова, сочетание высокопрочных сталей и алюминия, а также отдельные решения для усиления зон дверей и порогов. Такой подход позволил сохранить целостность батареи и обеспечить безопасность пассажиров. Как отмечают специалисты, подобные результаты редко достигаются с первого раза даже у крупных мировых брендов.

Интересно, что в последнее время вопросы безопасности и инфраструктуры становятся все более актуальными для российских водителей. Например, обсуждение строительства новых платных трасс на Дальнем Востоке, где альтернативные бесплатные дороги могут исчезнуть, также связано с темой безопасности и доступности - подробнее об этом можно узнать в материале о новых правилах для платных дорог.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: «Атом» - один из первых отечественных электромобилей, официально поставленных на учет в России. Сертификационные краш-тесты по правилам 94 и 95 соответствуют международным стандартам, что открывает перспективы для экспорта. Надежность конструкции подтверждена не только расчетами, но и реальными испытаниями. Для покупателей это означает, что отечественный электромобиль способен конкурировать с зарубежными аналогами не только по цене, но и по уровню безопасности.