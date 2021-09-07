Серийный Microlino с дизайном ВMW Isetta оценили в 1 млн рублей
Фото: Micro-Mobility
Фото: Micro-Mobility
Фото: Micro-Mobility
Фото: Micro-Mobility
Фото: Micro-Mobility
Фото: Micro-Mobility
Фото: Micro-Mobility
Крошечный Microlino оказался в центре внимания посетителей мюнхенского автосалона. Как и у BMW Isetta, у него есть всего одна дверь – передняя. В салоне – два сидения, а объем багажника составляет 230 литров. Модель отличается от предыдущих прототипов повышенной безопасностью. Компания утверждает, что это «первое транспортное средство в своём классе, которое имеет цельнолитую конструкцию автомобильного уровня».
Microlino оснащается 25-сильным электромотором, с которым может разгоняться до 90 км/ч. Покупатели могут выбирать из трех типов батарей. Емкости младшей (6 кВт-ч) хватает на 95 километров пробега, средней (10,5 кВт-ч) – на 175 километров, а старшей (14 кВт-ч) – на 230 километров. Компания уже собрала 24 тысячи предзаказов. Цены начинаются от 12 500 евро (чуть больше 1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Сборка стартует в этом году в Турине. Каждый год планируют выпускать минимум по 7,5 тыс. экземпляров.
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