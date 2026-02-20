Что известно о новом семиместном минивэне SF1 от Соллерс и почему его ждут российские автолюбители

20 февраля 2026, 17:19
Серийный минивэн SF1 от Соллерс: старт производства и первые детали
Серийный минивэн SF1 от Соллерс: старт производства и первые детали
Соллерс начал выпуск пассажирского минивэна SF1 на заводе в Алабуге. Новинка рассчитана на семь мест, оснащена современными системами безопасности и адаптирована для российских условий. Первые автомобили поступят в продажу уже в апреле 2026 года.
Старт серийного производства минивэна «Соллерс SF1» — событие, которое может заметно повлиять на российский рынок семейных автомобилей. В условиях стабильно высокого спроса на вместительные и практичные машины появление новой модели отечественной сборки становится особенно актуальным. Производство организовано на территории завода «Алабуга», что позволяет задействовать современные технологии и оптимизировать логистические процессы.
Первые экземпляры SF1 уже сошли с конвейера, пройдя полный цикл сборки — от сварки кузова до финишной окраски. Особое внимание уделено антикоррозийной защите: каждый кузов обрабатывается методом полного погружения в специальные составы, что должно продлить срок службы автомобиля в непростых климатических условиях России. Подобная технология обработки металла редко встречается в сегменте доступных минивэнов, и это может стать одним из конкурентных преимуществ новинки.
Салон автомобиля рассчитан на семь человек. Второй ряд кресел можно сдвигать вперед и назад, а третий ряд полностью складывается, увеличивая объем багажника. Габариты минивэна (5115 мм в длину и 1,9 метра в высоту) подобраны так, чтобы автомобиль сохранял маневренность в городском потоке и без проблем размещался на подземных парковках. Это решение ориентировано на жителей мегаполисов, где важны компактность и проходимость в узких пространствах.
Под капотом SF1 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — задний, что для минивэнов встречается нечасто и может заинтересовать тех, кто ценит устойчивость и управляемость на скользких дорогах. Такой силовой агрегат обеспечивает сбалансированное сочетание динамики и экономичности, что важно для семейных поездок и повседневных маршрутов.
В базовой комплектации минивэна предусмотрены две подушки безопасности, система ABS с дисковыми тормозами на всех колесах, кондиционер, подогрев передних сидений, руля и наружных зеркал. Для удобства водителя и пассажиров установлены электрические стеклоподъемники и электропривод зеркал, а также аудиосистема. Парктроники на заднем бампере, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни также входят в стандартное оснащение. Подобный набор опций редко встречается в начальных версиях автомобилей этого класса, что может привлечь дополнительное внимание покупателей.
Поставки готовых автомобилей в дилерские центры начнутся уже в 2026 году. На фоне ограниченного выбора новых минивэнов на российском рынке запуск «Соллерс SF1» выглядит своевременным и может стать важным событием для семейных автолюбителей. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка, отечественные производители получают возможность укрепить позиции и предложить покупателям современные решения, адаптированные к текущим экономическим реалиям.
Похожие материалы Соллерс
-
19.02.2026, 11:47
Sollers SF1: старт полного цикла производства нового минивэна и детали комплектаций
Sollers запускает серийное производство семиместного минивэна SF1 с полным циклом. Модель уже готовят для такси и семей, а первые авто появятся в продаже весной 2026 года. Что изменилось и почему это важно - разбираемся.Читать далее
-
17.12.2025, 15:56
7-местный Sollers SF1: по цене Largus, с турбомотором и просторнее
В России недавно появились пассажирские версии Sollers SF1. Микроавтобус и комби получили турбомотор. Продажи стартуют в 2026 году. Цена начинается от 2,5 млн рублей. Узнайте, чем новинка отличается от конкурентов.Читать далее
-
12.12.2025, 08:24
Sollers показал новый минивэн SF1 который появится в продаже в 2026 году
Компания Sollers представила новый минивэн. Модель SF1 получила пассажирские версии. Она рассчитана на семь мест. Продажи стартуют уже скоро. Цена может приятно удивить многих.Читать далее
-
31.10.2025, 11:11
Sollers показал на видео новый семейный фургон SF1 на пять мест
Sollers расширяет свою линейку. Скоро выйдет новая версия фургона. Она получила пятиместный салон. Автомобиль станет более универсальным. Он подойдет для семьи и работы. Цены и дата старта продаж неизвестны.Читать далее
-
24.04.2025, 14:55
Sollers запустил в Елабуге производство нового городского фургона SF1 за 2 млн рублей
В Елабуге на заводе группы Соллерс началось серийное производство нового компактного фургона Sollers SF1, основанного на китайской модели JAC Refine M3. Запуск производства транслировался в прямом эфире через официальную страницу компании в ВКонтакте. Читать далее
-
21.02.2026, 06:18
Cupra Raval 2026: старт серийного производства первого электрокара на платформе MEB+
Cupra, ранее известная как спортивное подразделение SEAT, готовит к запуску свой первый электромобиль на платформе MEB+. Модель Raval станет не только технологическим прорывом для бренда, но и важным конкурентом в сегменте городских хэтчбеков. Эксперты отмечают, что новинка может задать новые стандарты для компактных электрокаров, а ее появление уже вызывает интерес у поклонников современных технологий.Читать далее
-
21.02.2026, 06:01
Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой
Виртуальный образ нового Nissan GT-R R36 с среднемоторной компоновкой и эффектными огненными выхлопами вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Почему этот проект так важен для будущего легендарной модели и что он может означать для рынка спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 05:26
УАЗ Патриот 2025 в высшей комплектации: плюсы и минусы модели
UAZ Patriot 2025 года в топовой версии удивляет сочетанием просторного салона, высокой посадки и достойной проходимости. Однако не все решения в подвеске и отделке радуют владельцев. Почему этот внедорожник остается актуальным - в нашем обзоре.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Соллерс
-
19.02.2026, 11:47
Sollers SF1: старт полного цикла производства нового минивэна и детали комплектаций
Sollers запускает серийное производство семиместного минивэна SF1 с полным циклом. Модель уже готовят для такси и семей, а первые авто появятся в продаже весной 2026 года. Что изменилось и почему это важно - разбираемся.Читать далее
-
17.12.2025, 15:56
7-местный Sollers SF1: по цене Largus, с турбомотором и просторнее
В России недавно появились пассажирские версии Sollers SF1. Микроавтобус и комби получили турбомотор. Продажи стартуют в 2026 году. Цена начинается от 2,5 млн рублей. Узнайте, чем новинка отличается от конкурентов.Читать далее
-
12.12.2025, 08:24
Sollers показал новый минивэн SF1 который появится в продаже в 2026 году
Компания Sollers представила новый минивэн. Модель SF1 получила пассажирские версии. Она рассчитана на семь мест. Продажи стартуют уже скоро. Цена может приятно удивить многих.Читать далее
-
31.10.2025, 11:11
Sollers показал на видео новый семейный фургон SF1 на пять мест
Sollers расширяет свою линейку. Скоро выйдет новая версия фургона. Она получила пятиместный салон. Автомобиль станет более универсальным. Он подойдет для семьи и работы. Цены и дата старта продаж неизвестны.Читать далее
-
24.04.2025, 14:55
Sollers запустил в Елабуге производство нового городского фургона SF1 за 2 млн рублей
В Елабуге на заводе группы Соллерс началось серийное производство нового компактного фургона Sollers SF1, основанного на китайской модели JAC Refine M3. Запуск производства транслировался в прямом эфире через официальную страницу компании в ВКонтакте. Читать далее
-
21.02.2026, 06:18
Cupra Raval 2026: старт серийного производства первого электрокара на платформе MEB+
Cupra, ранее известная как спортивное подразделение SEAT, готовит к запуску свой первый электромобиль на платформе MEB+. Модель Raval станет не только технологическим прорывом для бренда, но и важным конкурентом в сегменте городских хэтчбеков. Эксперты отмечают, что новинка может задать новые стандарты для компактных электрокаров, а ее появление уже вызывает интерес у поклонников современных технологий.Читать далее
-
21.02.2026, 06:01
Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой
Виртуальный образ нового Nissan GT-R R36 с среднемоторной компоновкой и эффектными огненными выхлопами вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Почему этот проект так важен для будущего легендарной модели и что он может означать для рынка спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 05:26
УАЗ Патриот 2025 в высшей комплектации: плюсы и минусы модели
UAZ Patriot 2025 года в топовой версии удивляет сочетанием просторного салона, высокой посадки и достойной проходимости. Однако не все решения в подвеске и отделке радуют владельцев. Почему этот внедорожник остается актуальным - в нашем обзоре.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее