Что известно о новом семиместном минивэне SF1 от Соллерс и почему его ждут российские автолюбители

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 17:19

Серийный минивэн SF1 от Соллерс: старт производства и первые детали

Соллерс начал выпуск пассажирского минивэна SF1 на заводе в Алабуге. Новинка рассчитана на семь мест, оснащена современными системами безопасности и адаптирована для российских условий. Первые автомобили поступят в продажу уже в апреле 2026 года.

Старт серийного производства минивэна «Соллерс SF1» — событие, которое может заметно повлиять на российский рынок семейных автомобилей. В условиях стабильно высокого спроса на вместительные и практичные машины появление новой модели отечественной сборки становится особенно актуальным. Производство организовано на территории завода «Алабуга», что позволяет задействовать современные технологии и оптимизировать логистические процессы.

Первые экземпляры SF1 уже сошли с конвейера, пройдя полный цикл сборки — от сварки кузова до финишной окраски. Особое внимание уделено антикоррозийной защите: каждый кузов обрабатывается методом полного погружения в специальные составы, что должно продлить срок службы автомобиля в непростых климатических условиях России. Подобная технология обработки металла редко встречается в сегменте доступных минивэнов, и это может стать одним из конкурентных преимуществ новинки.

Салон автомобиля рассчитан на семь человек. Второй ряд кресел можно сдвигать вперед и назад, а третий ряд полностью складывается, увеличивая объем багажника. Габариты минивэна (5115 мм в длину и 1,9 метра в высоту) подобраны так, чтобы автомобиль сохранял маневренность в городском потоке и без проблем размещался на подземных парковках. Это решение ориентировано на жителей мегаполисов, где важны компактность и проходимость в узких пространствах.

Под капотом SF1 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — задний, что для минивэнов встречается нечасто и может заинтересовать тех, кто ценит устойчивость и управляемость на скользких дорогах. Такой силовой агрегат обеспечивает сбалансированное сочетание динамики и экономичности, что важно для семейных поездок и повседневных маршрутов.

В базовой комплектации минивэна предусмотрены две подушки безопасности, система ABS с дисковыми тормозами на всех колесах, кондиционер, подогрев передних сидений, руля и наружных зеркал. Для удобства водителя и пассажиров установлены электрические стеклоподъемники и электропривод зеркал, а также аудиосистема. Парктроники на заднем бампере, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни также входят в стандартное оснащение. Подобный набор опций редко встречается в начальных версиях автомобилей этого класса, что может привлечь дополнительное внимание покупателей.

Поставки готовых автомобилей в дилерские центры начнутся уже в 2026 году. На фоне ограниченного выбора новых минивэнов на российском рынке запуск «Соллерс SF1» выглядит своевременным и может стать важным событием для семейных автолюбителей. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка, отечественные производители получают возможность укрепить позиции и предложить покупателям современные решения, адаптированные к текущим экономическим реалиям.

Упомянутые модели: Sollers SF1
Упомянутые марки: Sollers
