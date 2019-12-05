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5 декабря 2019, 11:59

Серийный Nissan GT-R50 от Italdesign покажут в Женеве

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Фото: Nissan
В марте 2020 года на стенде Italdesign продемонстрируют серийный Nissan GT-R50 – первый плод сотрудничества двух компаний. Прототип представили еще летом 2018 года. Ценители ярких и мощных спорткаров уже выстроились в очередь, оформив предварительные заказы. Первые покупатели получат свои автомобили в конце 2020 года.
Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве

Фото: Nissan

Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве

Фото: Nissan

Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве

Фото: Nissan

Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве

Фото: Nissan

Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве

Фото: Nissan

Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве

Фото: Nissan

Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве

Фото: Nissan

Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве

Фото: Nissan

Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве
Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве
Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве
Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве
Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве
Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве
Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве
Серийный Nissan GT R50 от Italdesign покажут в Женеве
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Спорткар GT-R50 компания Nissan создала в сотрудничестве с итальянской дизайнерской фирмой Italdesign. Автомобиль построили на базе нового Nissan GT-R Nismo и назвали в честь 50-летия GT-R и Italdesign. Японская модель отпраздновала полувековой юбилей в этом году, а итальянское ателье – в 2018-м.

Nissan GT-R50 оснащен собранным вручную 3,8-литровым двигателем V6 с двумя турбонагнетателями. Агрегат с регулировками от Nismo развивает максимальную мощность 720 лошадиных сил. Благодаря дизайнерам Italdesign, спорткар отличается уникальным обликом и премиальной отделкой. По словам директора глобальных спортивных автомобильных программ Nissan Боба Лайшли, каждый автомобиль, безусловно, это уникальный шедевр. Стоить спорткар будет не менее 1 млн евро. Всего планируется выпустить порядка 50 экземпляров. Поставки начнутся через год – в конце 2020-го.

До премьеры серийной модели прототип Nissan GT-R50 покажут в ближайшее воскресенье на Фестивале NISMO 2019, который состоится на автодроме Fuji Speedway. Позднее в декабре 2019 года модель будет демонстрироваться в инновационном центре Nissan Crossing в районе Гинза в Токио, а в январе 2020 года спорткар привезут на Токийский автосалон.

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Серийный Nissan GT-R50 от Italdesign покажут в Женеве
{{material_127490}}Спорткар GT-R50 компания Nissan создала в сотрудничестве с итальянской дизайнерской фирмой Italdesign. Автомобиль построили на базе нового Nissan GT-R Nismo и назвали в честь 50-летия GT-R и Italdesign. Японская модель отпраздновала полувековой юбилей в этом году, а итальянское ателье – в 2018-м.Nissan GT-R50 оснащен собранным вручную 3,8-литровым двигателем V6 с двумя турбонагнетателями. Агрегат с регулировками от Nismo развивает максимальную мощность 720 лошадиных сил. Благодаря дизайнерам Italdesign, спорткар отличается уникальным обликом и премиальной отделкой. По словам директора глобальных спортивных автомобильных программ Nissan Боба Лайшли, каждый автомобиль, безусловно, это уникальный шедевр. Стоить спорткар будет не менее 1 млн евро. Всего планируется выпустить порядка 50 экземпляров. Поставки начнутся через год – в конце 2020-го.До премьеры серийной модели прототип Nissan GT-R50 покажут в ближайшее воскресенье на Фестивале NISMO 2019, который состоится на автодроме Fuji Speedway. Позднее в декабре 2019 года модель будет демонстрироваться в инновационном центре Nissan Crossing в районе Гинза в Токио, а в январе 2020 года спорткар привезут на Токийский автосалон.
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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