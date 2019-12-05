5 декабря 2019, 11:59
Серийный Nissan GT-R50 от Italdesign покажут в Женеве
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Фото: Nissan
В марте 2020 года на стенде Italdesign продемонстрируют серийный Nissan GT-R50 – первый плод сотрудничества двух компаний. Прототип представили еще летом 2018 года. Ценители ярких и мощных спорткаров уже выстроились в очередь, оформив предварительные заказы. Первые покупатели получат свои автомобили в конце 2020 года.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
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Nissan GT-R50 оснащен собранным вручную 3,8-литровым двигателем V6 с двумя турбонагнетателями. Агрегат с регулировками от Nismo развивает максимальную мощность 720 лошадиных сил. Благодаря дизайнерам Italdesign, спорткар отличается уникальным обликом и премиальной отделкой. По словам директора глобальных спортивных автомобильных программ Nissan Боба Лайшли, каждый автомобиль, безусловно, это уникальный шедевр. Стоить спорткар будет не менее 1 млн евро. Всего планируется выпустить порядка 50 экземпляров. Поставки начнутся через год – в конце 2020-го.
До премьеры серийной модели прототип Nissan GT-R50 покажут в ближайшее воскресенье на Фестивале NISMO 2019, который состоится на автодроме Fuji Speedway. Позднее в декабре 2019 года модель будет демонстрироваться в инновационном центре Nissan Crossing в районе Гинза в Токио, а в январе 2020 года спорткар привезут на Токийский автосалон.
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