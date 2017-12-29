29 декабря 2017, 16:04

Серийный Porsche Mission E получит 670-сильный агрегат

Стали известны подробности о первом серийном электрокаре Porsche Mission E. Автомобиль получит несколько различных модификаций, в числе которых – 670-сильная.
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Как и концепт, серийный Mission E будет оснащаться двумя электрическими двигателями. Это позволит модели развивать скорость до 100 км/ч за 3,5 секунды. При движении вевропейском режиме NEDC запаса аккумуляторов хватит на преодоление 500 км. Для зарядки до 80% потребуется 15 минут.

У автомобилей окажутся схожи размеры, форма кузова и линия стекол. Основное отличие заключается в оснащении серийной версии стандартными задними дверями, в то время как концепт имел заднепетельные двери, открывающиеся против хода движения. В целом стилистическое решение у моделей общее.

Товарная версия электрокара появится в 2019-2020 году, а его стоимость не превысит цену хэтчбека Panamera в базовой комплектации, то есть около 90 000 евро. На рынок выйдет несколько модификаций, отличающиеся мощностью двигателей и емкостью аккумуляторов. Отличить их можно будет по фирменным индексам S и GTS.
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Nika
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Павел
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Серийный Porsche Mission E получит 670-сильный агрегат
Как и концепт, серийный Mission E будет оснащаться двумя электрическими двигателями. Это позволит модели развивать скорость до 100 км/ч за 3,5 секунды. При движении вевропейском режиме NEDC запаса аккумуляторов хватит на преодоление 500 км. Для зарядки до 80% потребуется 15 минут.У автомобилей окажутся схожи размеры, форма кузова и линия стекол. Основное отличие заключается в оснащении серийной версии стандартными задними дверями, в то время как концепт имел заднепетельные двери, открывающиеся против хода движения. В целом стилистическое решение у моделей общее.Товарная версия электрокара появится в 2019-2020 году, а его стоимость не превысит цену хэтчбека Panamera в базовой комплектации, то есть около 90 000 евро. На рынок выйдет несколько модификаций, отличающиеся мощностью двигателей и емкостью аккумуляторов. Отличить их можно будет по фирменным индексам S и GTS.
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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