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3 апреля 2020, 09:25

Сервис Авто.ру отказался от прибыли в объявлениях

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Сервис Авто.ру уточнил условия работы в период пандемии. Стоимость размещения объявлений для компаний снизили до символического 1 рубля в сутки. Частные пользователи смогут бесплатно размещать премиум-автомобили.
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Авто.ру подробнее рассказал о мерах поддержки дилеров, а также частных лиц во время эпидемии коронавируса. Сервис решил отказаться от части доходов, чтобы помочь людям в этот непростой период. Для юридических лиц, которые работают с сервисом отменят полную стоимость ежедневного продления объявлений и заменят символической - в 1 рубль по всей России. 

Новые партнеры должны будут оплатить только входную стоимость загрузки объявления — 800 рублей для любого класса автомобилей. Стоимость дальнейшего размещения для них также составит 1 рубль в сутки, как и для остальных продавцов. Ранее, эта стоимость варьировалась от 30 до 600 рублей (в зависимости от стоимости автомобиля) за каждый день размещения объявления на сервисе. В Авто.ру объяснили, что не отменяют входную стоимость, чтобы не допустить массовой «перезаливки» объявлений для поднятия их в выдаче.

Частные продавцы, как и ранее, могут размещать объявления бесплатно. Плюс к этому, в регионах, где введен режим самоизоляции, включая Москву и Петербург, теперь можно бесплатно размещать премиум-автомобили. Это позволит не терять деньги за размещение на период, когда осмотры затруднительны. Автовладельцы смогут общаться в чатах с потенциальными покупателями и не терять с ними контакт. 

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Сервис Авто.ру отказался от прибыли в объявлениях
{{material_129486}}Авто.ру подробнее рассказал о мерах поддержки дилеров, а также частных лиц во время эпидемии коронавируса. Сервис решил отказаться от части доходов, чтобы помочь людям в этот непростой период. Для юридических лиц, которые работают с сервисом отменят полную стоимость ежедневного продления объявлений и заменят символической - в 1 рубль по всей России. Новые партнеры должны будут оплатить только входную стоимость загрузки объявления — 800 рублей для любого класса автомобилей. Стоимость дальнейшего размещения для них также составит 1 рубль в сутки, как и для остальных продавцов. Ранее, эта стоимость варьировалась от 30 до 600 рублей (в зависимости от стоимости автомобиля) за каждый день размещения объявления на сервисе. В Авто.ру объяснили, что не отменяют входную стоимость, чтобы не допустить массовой «перезаливки» объявлений для поднятия их в выдаче.Частные продавцы, как и ранее, могут размещать объявления бесплатно. Плюс к этому, в регионах, где введен режим самоизоляции, включая Москву и Петербург, теперь можно бесплатно размещать премиум-автомобили. Это позволит не терять деньги за размещение на период, когда осмотры затруднительны. Автовладельцы смогут общаться в чатах с потенциальными покупателями и не терять с ними контакт. 
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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