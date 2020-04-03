3 апреля 2020, 09:25
Сервис Авто.ру отказался от прибыли в объявлениях
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Сервис Авто.ру уточнил условия работы в период пандемии. Стоимость размещения объявлений для компаний снизили до символического 1 рубля в сутки. Частные пользователи смогут бесплатно размещать премиум-автомобили.
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Новые партнеры должны будут оплатить только входную стоимость загрузки объявления — 800 рублей для любого класса автомобилей. Стоимость дальнейшего размещения для них также составит 1 рубль в сутки, как и для остальных продавцов. Ранее, эта стоимость варьировалась от 30 до 600 рублей (в зависимости от стоимости автомобиля) за каждый день размещения объявления на сервисе. В Авто.ру объяснили, что не отменяют входную стоимость, чтобы не допустить массовой «перезаливки» объявлений для поднятия их в выдаче.
Частные продавцы, как и ранее, могут размещать объявления бесплатно. Плюс к этому, в регионах, где введен режим самоизоляции, включая Москву и Петербург, теперь можно бесплатно размещать премиум-автомобили. Это позволит не терять деньги за размещение на период, когда осмотры затруднительны. Автовладельцы смогут общаться в чатах с потенциальными покупателями и не терять с ними контакт.
Комментарии
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16.03.2020, 00:26
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02.03.2020, 02:36
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
4.5 года непрерывного теста? что за пыль в глаза????!!!!
Почему опять каминс, китай, неужели нельзя договорится с исузу например, 4jj1отличный движок, лучше каминса однозначно, вобщем опять беда какая то.
Цитата:| Кому: виктор это точно.
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